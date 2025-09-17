شارك اللاعب السويدي ألكسندر إيزاك لأول مرة مع نادي ليفربول، مساء اليوم الأربعاء، في منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ليفربول وأتلتيكو مدريد في مباراة جارية بينهما على ملعب أنفيلد ضمن افتتاحية مبارياتهما في الدور الرئيسي من منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ماذا قدم إيزاك في الظهور الأول مع ليفربول؟

دفع المدرب الهولندي آرني سلوت، بإيزاك، أساسيًا في تشكيل ليفربول ضد أتلتيكو مدريد.

وكان سلوت شدد على أن إيزاك لن يشارك أكثر من ساعة واحدة في مباراته الأولى مع ليفربول، بسبب عدم اكتمال جاهزيته البدنية، ما حدث بالفعل، إذ غادر عند حدود الدقيقة 58.

ولم يسجل إيزاك أو يصنع، كما لم يظهر بعد بالمستوى المأمول منه في ليفربول.

- عدد الدقائق: 58

- التسديدات على المرمى: 1

- التسديدات خارج المرمى: 1

- التمريرات المفتاحية: 1

- التمريرات الصحيحة: 13 من 16 (81%)

- الالتحامات الأرضية الناجحة: 3 من 6

- الالتحامات الهوائية الناجحة: صفر من 2

- فقدان الكرة: 6

وأثار إيزاك قلق جماهير ليفربول أمام أتلتيكو مدريد، بعد سقوطه أرضًا في الشوط الأول، إثر تدخل عنيف مع أحد اللاعبين، قبل أن يواصل اللعب بعد أن تلقى علاجًا طبيًا.