المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
زد

زد

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
نابولي

نابولي

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
مصر

مصر

- -
08:30
تونس‎

تونس‎

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

- -
17:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رقم تاريخي لصلاح بعدما ساهم في هدفي ليفربول ضد أتلتيكو

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:34 م 17/09/2025
محمد صلاح وأشرف حكيمي

محمد صلاح - لاعب ليفربول

واصل محمد صلاح، لاعب ليفربول، تحقيق أرقامه القياسية بعدما ساهم في هدفين خلال مباراة أتلتيكو مدريد.

ويلعب ليفربول مع أتلتيكو مدريد مساء اليوم الأربعاء، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدور الرئيسي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وساهم محمد صلاح في تسجيل الهدف الأول بالمباراة والذي سجله أندرو روبرتسون في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف النجم المصري نفسه الهدف الثاني للريدز في الدقيقة السادسة لتكون بداية مثالية لرفاق الهولندي أرني سلوت.

وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصاءات، إلى أن محمد صلاح أصبح اللاعب الوحيد في تاريخ دوري أبطال أوروبا الذي يسجل ويصنع هدفًا في أول ست دقائق من مباراة لفريق إنجليزي.

كما تفوق صلاح بهذا الهدف على النجم الفرنسي تيري هنري، لينفرد بالمركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا برصيد 52 هدفًا.

وسجل صلاح أهدافه في دوري أبطال أوروبا، بواقع 48 هدفًا في الأدوار الرئيسية، و4 أهداف أخرى في الأدوار التمهيدية.

ويتطلع رفاق الدولي المصري محمد صلاح لتحقيق الفوز في مباراة أتلتيكو قبل العودة للدوري الإنجليزي حيث سيواجه فريق إيفرتون يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة.

ليفربول
ليفربول
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أوروبا ليفربول صلاح أتلتيكو مدريد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg