رقم تاريخي لصلاح بعدما ساهم في هدفي ليفربول ضد أتلتيكو

واصل محمد صلاح، لاعب ليفربول، تحقيق أرقامه القياسية بعدما ساهم في هدفين خلال مباراة أتلتيكو مدريد.

ويلعب ليفربول مع أتلتيكو مدريد مساء اليوم الأربعاء، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدور الرئيسي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وساهم محمد صلاح في تسجيل الهدف الأول بالمباراة والذي سجله أندرو روبرتسون في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف النجم المصري نفسه الهدف الثاني للريدز في الدقيقة السادسة لتكون بداية مثالية لرفاق الهولندي أرني سلوت.

وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصاءات، إلى أن محمد صلاح أصبح اللاعب الوحيد في تاريخ دوري أبطال أوروبا الذي يسجل ويصنع هدفًا في أول ست دقائق من مباراة لفريق إنجليزي.

كما تفوق صلاح بهذا الهدف على النجم الفرنسي تيري هنري، لينفرد بالمركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا برصيد 52 هدفًا.

وسجل صلاح أهدافه في دوري أبطال أوروبا، بواقع 48 هدفًا في الأدوار الرئيسية، و4 أهداف أخرى في الأدوار التمهيدية.

ويتطلع رفاق الدولي المصري محمد صلاح لتحقيق الفوز في مباراة أتلتيكو قبل العودة للدوري الإنجليزي حيث سيواجه فريق إيفرتون يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة.