افتتح بايرن ميونخ الألماني مشواره في دوري أبطال أوروبا بانتصار قوي على ضيفه تشيلسي الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء الثلاثاء على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بالبطولة القارية.

بايرن يضرب تشيلسي بثلاثية في افتتاح مشواره الأوروبي

وافتتح الفريق البافاري التسجيل في الدقيقة 20 بعد خطأ من تريفوه تشالوباه مدافع تشيلسي الذي حول الكرة بالخطأ في مرماه، قبل أن يضاعف هاري كين النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 27.

ورد تشيلسي سريعًا عبر كول بالمر الذي قلص الفارق بعد دقيقتين فقط، لكن كين عاد مجددًا ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لبايرن في الدقيقة 63، ليحسم اللقاء لمصلحة أصحاب الأرض.

وبهذا الفوز حصد رجال المدرب فينسنت كومباني أول 3 نقاط لهم في سباق البحث عن اللقب السابع لدوري الأبطال، فيما بات بطل كأس العالم للأندية في موقف صعب مع بداية مشواره الأوروبي.

وتشهد النسخة الحالية من البطولة تطبيق النظام الجديد للمرة الثانية، بمشاركة 36 فريقًا بدلًا من 32، حيث يخوض كل فريق 8 مباريات في مرحلة الدوري (4 على ملعبه و4 خارجه) أمام منافسين من مستويات مختلفة، على ألا يلتقي فريقان من نفس البلد أكثر من مرتين.

ليفربول يفتتح دوري أبطال أوروبا بفوز +90 على أتلتيكو مدريد