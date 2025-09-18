المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
أدت إلى بطاقة حمراء.. كواليس مشادة سيميوني مع جماهير ليفربول

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:36 ص 18/09/2025
سيميوني

سيميوني يشتبك مع جماهير ليفربول

انفعل المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب نادي أتلتيكو مدريد، على جماهير ليفربول، في الثواني الأخيرة من مباراة الفريقين على ملعب أنفيلد.

وفاز ليفربول (3-2) على أتلتيكو مدريد في الجولة الأولى من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

مشادة سيميوني

كانت النتيجة تشير إلى التعادل (2-2) بين ليفربول وأتلتيكو مدريد قبل الدخول إلى الوقت بدل الضائع.

واستطاع ليفربول أن يسجل هدفًا في الدقيقة 90+2 من ضربة رأسية لفيرجيل فان دايك، ما تزامن مع وقوع مشادة على الخط، بطلها دييجو سيميوني الذي بدا متأثرًا باستقبال فريقه هدفًا في الثواني الأخيرة.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه سيميوني بسبب انفعالاته، إذ حاول الاعتداء على أحد مشجعي ليفربول.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، دخل سيميوني في مشادة مع بعض من جماهير ليفربول بسبب إشارة مسيئة وجهها له أحد المشجعين، ليحاول أفراد الجهاز الفني في أتلتيكو مدريد تهدئته، مع تدخل 4 من عناصر الأمن.

ومن المتوقع أن يتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، عقوبات في هذا الصدد، سواء على سيميوني أو على جماهير ليفربول.

ليفربول دوري أبطال أوروبا أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني

