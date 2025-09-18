انفعل المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب نادي أتلتيكو مدريد، على جماهير ليفربول، في الثواني الأخيرة من مباراة الفريقين على ملعب أنفيلد.

وفاز ليفربول (3-2) على أتلتيكو مدريد في الجولة الأولى من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

مشادة سيميوني

كانت النتيجة تشير إلى التعادل (2-2) بين ليفربول وأتلتيكو مدريد قبل الدخول إلى الوقت بدل الضائع.

واستطاع ليفربول أن يسجل هدفًا في الدقيقة 90+2 من ضربة رأسية لفيرجيل فان دايك، ما تزامن مع وقوع مشادة على الخط، بطلها دييجو سيميوني الذي بدا متأثرًا باستقبال فريقه هدفًا في الثواني الأخيرة.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه سيميوني بسبب انفعالاته، إذ حاول الاعتداء على أحد مشجعي ليفربول.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، دخل سيميوني في مشادة مع بعض من جماهير ليفربول بسبب إشارة مسيئة وجهها له أحد المشجعين، ليحاول أفراد الجهاز الفني في أتلتيكو مدريد تهدئته، مع تدخل 4 من عناصر الأمن.

ومن المتوقع أن يتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، عقوبات في هذا الصدد، سواء على سيميوني أو على جماهير ليفربول.