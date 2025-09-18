عبر المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب نادي أتلتيكو مدريد، عن غضبه إزاء واقعة المشادة مع بعض من جماهير ليفربول، خلال الدقائق الأخيرة من مباراتهما على ملعب أنفيلد، مساء الأربعاء.

وفاز ليفربول (3-2) على أتلتيكو مدريد، بفضل هدف الهولندي فيرجيل فان دايك في الثواني الأخيرة.

سيميوني ينتقد جماهير ليفربول

اشتبك سيميوني مع بعض من جماهير ليفربول، بعد هدف فان دايك في الدقيقة 90+2، ليحصل على بطاقة حمراء.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، دخل سيميوني في مشادة مع بعض من جماهير ليفربول بسبب إشارة مسيئة وجهها له أحد المشجعين، ليحاول أفراد الجهاز الفني في أتلتيكو مدريد تهدئته، مع تدخل 4 من عناصر الأمن.

وقال سيميوني: "يتحدثون عن الاحترام لكنهم يسبونك طوال المباراة ولا يمكنك قول شيء.. لا أبرر ردة فعلي، لكنك لا تعلم ما يعنيه أن تتحمل الإهانات لمدة 90 دقيقة دون توقف، أتمنى أن يحدد ليفربول هوية ذلك الشخص، وأعرف أنه كان من المفترض أن أظل هادئًا لكن ما يقال كان صعبًا".

وأشاد في سياق منفصل بما قدمه نجوم أتلتيكو مدريد: "إذا كان علينا أن نخسر فلنخسر بهذا الشكل.. الروح القتالية هي ما نحتاجه أمام فريق يهاجم بشكل جيد مثل ليفربول".

ومن المتوقع أن يتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، عقوبات في هذا الصدد، سواء على سيميوني أو على جماهير ليفربول.