ماريسكا: تشيلسي يمكنه الاستفادة من دروس الخسارة أمام بايرن ميونخ

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:17 م 18/09/2025
إنزو ماريسكا

إنزو ماريسكا

يرى الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي الإنجليزي، أن فريقه بإمكانه تحقيق شيء مميز من خلال الاستفادة من دروس الهزيمة أمام بايرن ميونخ الألماني في افتتاح مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

بايرن ميونخ فاز على تشيلسي 3-1 مساء أمس الأربعاء، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وقال ماريسكا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "كافحنا في المباراة حتى النهاية، من الصعب التفكير بأن تأتي إلى هذا الملعب وتسيطر على المباراة لـ95 دقيقة، هذا ليس واقعيا".

وأضاف: "لا يمكنك ارتكاب الأخطاء بهذا الشكل الذي قمنا به، لكنني قلت للاعبين إنهم يمكنهم التعلم وتحقيق شيء مميز من هذه الهزيمة".

وأوضح: "من ناحية الخبرة، اعتقد أن هناك فوارق ضخمة بيننا وبينهم بسبب خوضهم العديد من مباريات دوري الأبطال وكذلك الفوارق العمرية بين اللاعبين".

وأتم: "الطريقة التي نافسنا بها لبعض الوقت من المباراة كانت رائعة للغاية لكننا يمكننا التعلم من الأخطاء".

تشيلسي دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ

