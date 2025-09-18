المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشكيل مانشستر سيتي.. جوارديولا يرفض التعديل.. وهالاند في الهجوم ضد نابولي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:15 م 18/09/2025
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي - صورة أرشيفية

أعلن بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب مانشستر سيتي مساء اليوم الخميس، مع نابولي على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-26.

ويبحث مانشستر سيتي عن بداية مثالية في دوري الأبطال لاستعادة اللقب الذي توج به في موسم 2022-23.

ويغيب النجم الدولي المصري عمر مرموش، عن قائمة مانشستر سيتي وذلك بعدما تعرض لإصابة قوية خلال مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ولم يجر جوارديولا أي تعديلات على تشكيل فريقه في مباراة الليلة، وذلك بعدما أشرك نفس اللاعبين الذين بدأوا مباراة مانشستر يونايتد في قمة مدينة مانشستر بالدوري الإنجليزي والتي فاز فيها رفاق جوارديولا بنتيجة 3-0.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

جيانلويجي دوناروما في حراسة المرمى.

في الدفاع: عبد القادر خوسانوف، روبن دياز، يوشكو جفارديول، نيكو أورايلي.

في الوسط: رودري، برناردو سيلفا، تيجاني رينجرز، فيل فودين، جيريمي دوكو.

في الهجوم: إيرلينج هالاند.

وعلى مقاعد البدلاء جاء كلا من: "جيمس ترافورد، ناثان أكي، ماركوس بتينلي، نيكو جونزاليس، سافيو، ماتيوس نونيز، أوسكار بوب، ديفين موكاسا، ريكو لويٍ، ستيفن مفوني".

أما تشكيل نابولي جاء كالتالي:

فانيا سافيتش في حراسة المرمى.

في الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، سام بوكيما، أليساندرو بونجيورنو، ليوناردو سبينازولا.

في الوسط: ستانيسلاف لوبوتكا، كيفين دي بروين، سكوت ماكتومناي، أندريه أنجويسا، ماتيو بوليتنو.

في الهجوم: راسموس هويلوند.

على مقاعد البدلاء كلا من: "أليكس ميرت، ميجيل جوتيريز، خوان جيسوس، بيلي جيلمور، ديفيد نيريس، ماتياس أوليفيرا، إليف إلماس، ماتياس فيرانتي، أنطونيو فيرجارا، لورينزو لوكا، جوزيبي أمبروسينو، نوا لانج".

فيديو قد يعجبك



