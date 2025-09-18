تلقى فريق موناكو سقوط مدوي على يد نظيره فريق كلوب بروج (4-1)، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مباراة كلوب بروج ضد موناكو، أقيمت على ملعب ملعب جان بريدل في بلجيكا، مساء اليوم الخميس، بالجولة الأولى من دور المجموعات.

سقوط موناكو

تمكن كلوب بروج من إلحاق هزيمة كبيرة بضيفه موناكو، حيث سجل ثلاثة أهداف بالشوط الأول، خلال 10 دقائق فقط، عن طريق: نيكولو تريسولدي (32) رافائيل أونيديكا (39) ثم هانر فالكين (42).

مامادو دياخون أكمل رباعية كلوب بروج في الدقيقة 75، بينما سجل أنسو فاتي هدف حفظ ماء وجه موناكو بالدقيقة 90+1.

وحصل كلوب بروج على أول 3 نقاط في مشواره الأوروبي، فيما تكبد موناكو الهزيمة ولم يجنِ أي نقاط.

وفي مباراة أخرى، استطاع باير ليفركوزن العودة بريمونتادا أمام كوبنهاجن، لينهي اللقاء بالتعادل الإيجابي (2-2) خارج الديار.

صاحب الأرض كوبنهاجن تقدم بهدف عن طريق جوردان لارسون بالدقيقة 9، وتعادل ليفركوزن عن طريق جريمالدو بالدقيقة 82.

لكن كوبنهاجن تقدم مرة أخرى بهدف ثانٍ بتوقيع روبرت سيلفا في الدقيقة 86، لكن زميله بالفريق هاتزيدياكوس سجل الخطأ في مرماه، ليمنح ليفركوزن نقطة التعادل.