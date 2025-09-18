المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
في 9 دقائق فقط.. راشفورد يسجل ثنائية لبرشلونة أمام نيوكاسل

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:37 م 18/09/2025
راشفورد

راشفورد أمام نيوكاسل

سجل ماركوس راشفورد، لاعب برشلونة، ثنائية في 9 دقائق أمام فريق نيوكاسل خلال اللقاء المقام ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا.

ويلعب نيوكاسل مع برشلونة مساء اليوم الخميس، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-26.

وبادر راشفورد بالتسجيل في الدقيقة 58 بعد رأسية قوية سكنت شباك حارس نيوكاسل، وفي الدقيقة 67 سجل نفس اللاعب الهدف الثاني بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وصلت للشباك.

وسجل راشفورد أولى أهدافه مع برشلونة بشكل عام، حيث انضم إلى الفريق الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من نادي مانشستر يونايتد.

وقبل هذه المباراة، شارك صاحب الـ 27 عاما مع برشلونة في 4 مباريات لم يسجل خلالهم أي أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة فقط.

ويبحث برشلونة عن مشوار مثالي في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي بعدما ودع البطولة في الدور نصف النهائي بالموسم الماضي أمام فريق إنتر ميلان الإيطالي.

وتعد هذه المباراة رقم 16 لراشفورد أمام نيوكاسل، حيث سبق وقابل الفريق الإنجليزي 15 مرة من قبل، انتصر في 9 مرات وتعادل مرتين وتلقى 4 هزائم، وسجل راشفورد في شباك نيوكاسل 5 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

راشفورد يرفع رصيده إلى 7 أهداف في شباك نيوكاسل بجميع المسابقات، ليصبح ثاني أكثر فريق استقبل أهدافًا منه بعد ليستر سيتي الذي أحرز في مرماه 8 أهداف.

دوري أبطال أوروبا برشلونة نيوكاسل راشفورد

