بدأ فريق مانشستر سيتي بطولة دوري أبطال أوروبا بالفوز على نابولي بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس، على ملعب الاتحاد.

ونجح فريق بيب جوارديولا في الضغط المبكر على نابولي من أجل تسجيل الهدف الأول الذي جاء في الدقيقة 57 عن طريق الماكينة التي لا تتعطل إيرلينج هالاند، وفي الدقيقة 65 سجل جيريمي دوكو الهدف الثاني لأصحاب الأرض بعد تسديدة قوية سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 21 أشهر حكم المباراة بطاقة حمراء لجيوفالي دي لورينزوبعد عرقلة هالاند أمام المرمى.

ويرغب مانشستر سيتي في البداية المثالية لبطولة دوري أبطال أوروبا وذلك بعدما خاب أمله في الموسم الماضي بسبب الخروج المبكر حيث فشل في التأهل لدور الـ16.

تشكيل الفريقين

تشكيل مانشستر سيتي

جيانلويجي دوناروما في حراسة المرمى.

في الدفاع: عبد القادر خوسانوف، روبن دياز، يوشكو جفارديول، نيكو أورايلي.

في الوسط: رودري، برناردو سيلفا، تيجاني رينجرز، فيل فودين، جيريمي دوكو.

في الهجوم: إيرلينج هالاند.

وعلى مقاعد البدلاء جاء كلا من: "جيمس ترافورد، ناثان أكي، ماركوس بتينلي، نيكو جونزاليس، سافيو، ماتيوس نونيز، أوسكار بوب، ديفين موكاسا، ريكو لويٍ، ستيفن مفوني".

تشكيل نابولي

فانيا سافيتش في حراسة المرمى.

في الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، سام بوكيما، أليساندرو بونجيورنو، ليوناردو سبينازولا.

في الوسط: ستانيسلاف لوبوتكا، كيفين دي بروين، سكوت ماكتومناي، أندريه أنجويسا، ماتيو بوليتنو.

في الهجوم: راسموس هويلوند.

على مقاعد البدلاء كلا من: "أليكس ميرت، ميجيل جوتيريز، خوان جيسوس، بيلي جيلمور، ديفيد نيريس، ماتياس أوليفيرا، إليف إلماس، ماتياس فيرانتي، أنطونيو فيرجارا، لورينزو لوكا، جوزيبي أمبروسينو، نوا لانج".

جواريولا يعادل الكفة

ونجح بيب جوارديولا في تحقيق الفوز الرابع ضد أنطونيو كونتي، وذلك بعدما التقى المدربان 7 مرات قبل هذه الليلة، انتصر فيها المدرب الإيطالي 4 مرات وتلقى 3 هزائم.

لتكون هذه المرة الرابعة التي يفوز فيها جوارديولا على كونتي.

نظام دوري أبطال أوروبا

يقام الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا "مرحلة الدوري" بمشاركة 36 فريقًا في مجموعة واحدة، لكن ذلك لا يعني أن جميعها ستواجه بعضها البعض، إذ أجرى "يويفا" قرعة تتضمن خوض كل فريق 8 مباريات ضد 8 منافسين مختلفين، على أن تكون 4 مباريات منها داخل أرضه و4 خارجها.

وتتأهل الفرق التي تحتل المراكز من 1 حتى 8 مباشرة إلى ثمن النهائي، على أن تخوض الفرق من 9-16 مباراة فاصلة -يتم تحديدها بالقرعة- ضد الفرق من 16-24، من أجل إكمال دور الـ16 الذي يقام بنظام خروج المغلوب، إذ تلتقي الفرق فيه ذهابًا وإيابًا كما هو المتبع في النظام القديم لدوري أبطال أوروبا، وصولًا إلى المباراة النهائية.