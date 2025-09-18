المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري
وادي دجلة

وادي دجلة

- -
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
الهلال

الهلال

الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
22:00
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

- -
16:00
المنصورة

المنصورة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

راشفورد: انتظرت الثغرة للتسجيل ضد نيوكاسل.. وهدفنا التتويج بدوري الأبطال

محمد جلال

كتب - محمد جلال

12:35 ص 19/09/2025
برشلونة - راشفورد

راشفورد أمام نيوكاسل

كشف ماركوس راشفورد، مهاجم برشلونة، عن مدى سعادته بعدما قاد فريقه للفوز أمام نيوكاسل الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

وانتصر برشلونة على نيوكاسل مساء الخميس بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-26.

وقال راشفورد في تصريحات لشبكة "TNT Sports": "اللعب مع برشلونة تجربة رائعة. لطالما كنت من أشد المعجبين ببرشلونة. نريد الفوز بأكبر قدر ممكن".

وأضاف: "يريد المشجعون رؤية الفريق يفوز ويلعب كرة قدم جيدة. هذا ليس مكانًا سهلاً للعب كرة القدم. كان الشوط الأول حذرًا. من الصعب جدًا اللعب ضد هذا الفريق".

وأوضح: "لم تمر سوى لحظة، وشعرت بوجود ثغرة. فكرتُ في محاولة تسديد الكرة. كان لاعبهم يحاول صدها، فحاولتُ رفعها، سيحتاج حارس المرمى إلى بعض الوقت ليوقفها".

وواصل راشفورد: "أنا متحمس للغاية. أنا متحمس وعازم للغاية. جودة الفريق تُثير حماسي. من الممتع جدًا اللعب مع هؤلاء اللاعبين".

أما عن طموحاتهم في دوري أبطال أوروبا: "هدفنا الوحيد هو الفوز بالبطولة. لا شيء آخر يشغل بالنا. ندرك صعوبة المنافسة".

برشلونة
برشلونة
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أوروبا برشلونة نيوكاسل راشفورد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg