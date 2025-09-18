كشف ماركوس راشفورد، مهاجم برشلونة، عن مدى سعادته بعدما قاد فريقه للفوز أمام نيوكاسل الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

وانتصر برشلونة على نيوكاسل مساء الخميس بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-26.

وقال راشفورد في تصريحات لشبكة "TNT Sports": "اللعب مع برشلونة تجربة رائعة. لطالما كنت من أشد المعجبين ببرشلونة. نريد الفوز بأكبر قدر ممكن".

وأضاف: "يريد المشجعون رؤية الفريق يفوز ويلعب كرة قدم جيدة. هذا ليس مكانًا سهلاً للعب كرة القدم. كان الشوط الأول حذرًا. من الصعب جدًا اللعب ضد هذا الفريق".

وأوضح: "لم تمر سوى لحظة، وشعرت بوجود ثغرة. فكرتُ في محاولة تسديد الكرة. كان لاعبهم يحاول صدها، فحاولتُ رفعها، سيحتاج حارس المرمى إلى بعض الوقت ليوقفها".

وواصل راشفورد: "أنا متحمس للغاية. أنا متحمس وعازم للغاية. جودة الفريق تُثير حماسي. من الممتع جدًا اللعب مع هؤلاء اللاعبين".

أما عن طموحاتهم في دوري أبطال أوروبا: "هدفنا الوحيد هو الفوز بالبطولة. لا شيء آخر يشغل بالنا. ندرك صعوبة المنافسة".