يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيره جالاتا سراي التركي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويحل ليفربول ضيفاً على جالاتا سراي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وكان ليفربول افتتح مشواره في البطولة الأوروبية بالفوز (3-2) على أتلتيكو مدريد على ملعب "آنفيلد".

بينما تعرض جالاتا سراي لهزيمة ثقيلة أمام آينتراخت فرانكفورت بنتيجة (5-1) في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري الأبطال.

10 حقائق قبل مواجهة جالاتا سراي وليفربول

- واجه ليفربول فريق جالاتا سراي أربع مرات من قبل، تعادل الفريقان 0-0 في أنفيلد و1-1 خارج الديار في الدور الثاني من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2001-2002. كما التقيا أيضًا في دور المجموعات لموسم 2006-2007، وفاز كل فريق على ملعبه بنتيجة 3-2.

- حقق الريدز انتصارًا واحدًا فقط من قبل على فريق تركي في تركيا، وكان ذلك بنتيجة 2-1 على طرابزون سبور في الدور التمهيدي للدوري الأوروبي موسم 2010-2011 تحت قيادة روي هودسون.

- يسعى ليفربول لتحقيق أول شباك نظيفة له في تركيا.

- السجل الإجمالي لليفربول ضد الأندية التركية فهو: 12 مباراة، 6 انتصارات، تعادلان، و4 هزائم.

- ليفربول بحاجة إلى هدف واحد فقط للوصول إلى 300 هدف خارج الديار في جميع المسابقات الأوروبية.

- محمد صلاح ما زال على بُعد هدفين من الوصول إلى 250 هدفًا بقميص ليفربول في كل البطولات.

- هذه ستكون المباراة رقم 70 في المسيرة التدريبية لآرني سلوت على الصعيد الأوروبي، والأولى له أمام خصوم من تركيا.

- ليفربول حقق الفوز في ست من آخر سبع مباريات خارج ملعبه أوروبيًا.

- جالاتا سراي خسر ثلاث مباريات فقط من آخر 19 مواجهة أوروبية على أرضه، لكن الفريق لم يحقق أي فوز في آخر سبع مباريات أوروبية (أربع تعادلات وثلاث هزائم).

- مدرب الفريق التركي أوكان بوروك سبق له أن لعب وسجل بقميص جالاتا سراي في الفوز 3-2 على ليفربول في ديسمبر 2006، وتولى قيادة النادي في يونيو 2022.