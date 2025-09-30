يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره كايرات ألماتي الكازاخستاني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على نظيره كايرات ألماتي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد افتتح مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا بالفوز على مارسيليا (2-1) على ملعب "سانتياجو برنابيو".

بينما تعرض كايرات ألماتي للهزيمة أمام سبورتنج لشبونة (4-1) في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بالمسابقة الأوروبية.

حقائق قبل مواجهة كايرات ألماتي وريال مدريد

- ليس هذا أول لقاء بين الفريقين في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فحسب، بل لم يسبق لكايرات أن واجه فريقًا إسبانيًا، كما لم يسبق لريال مدريد أن واجه فريقًا من كازاخستان.

- خسر كايرات أربع مباريات فقط من آخر 30 مباراة أوروبية خاضها على أرضه (فاز 19 وتعادل 7)، ولم يُهزم في أربع مباريات هذا الموسم (فاز 3 وتعادل واحد).

- لم يستقبل أبطال كازاخستان أي هدف في مبارياتهم الأربع السابقة على أرضهم في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هذا الموسم (بما في ذلك التصفيات)، ومع ذلك استقبلوا أربع أهداف في مباراة سبورتينج لشبونة في الجولة الأولى وهو نفس العدد في مبارياتهم الأوروبية الثماني السابقة مجتمعة.

- فاز ريال مدريد بـ 13 مباراة من آخر 16 مباراة له في دور المجموعات/مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا (خسر 3).

- قد يصبح فينيسيوس جونيور (25 عامًا و80 يومًا) ثاني أصغر لاعب يصل إلى 70 مباراة في دوري أبطال أوروبا بعد إيكر كاسياس (24 عامًا و277 يومًا)، بينما قد يصبح تيبو كورتوا أول لاعب بلجيكي يخوض 90 مباراة في البطولة.

- حافظ ريال مدريد على نظافة شباكه مرة واحدة فقط في آخر 15 مباراة له في دوري أبطال أوروبا.