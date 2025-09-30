المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
رحلة شاقة تقلق ريال مدريد قبل مواجهة كايرات ألماتي في دوري الأبطال

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

01:20 م 29/09/2025
فينيسيوس جونيور بعد وصول بعثة ريال مدريد إلى أليما

فينيسيوس جونيور بعد وصول بعثة ريال مدريد إلى أليماتي

خاض نادي ريال مدريد رحلة شاقة، قبل مواجهته المقبلة مع نادي كايرات ألماتي بطل كازاخستان، المقرر إقامتها مساء الغد الثلاثاء، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة ماركا، أن الصعوبة الرئيسية في الرحلة تتعلق بالمسافة، لأن الفريق قطع رحلة جوية مباشرة، استغرقت حوالي ثماني ساعات، على متن طائرة خاصة.

وفي المقابل يبدو الأمر أكثر صعوبة لجماهير الميرنجي، حيث قد تمتد رحلات الترانزيت بين 12 و24 ساعة، أضف إلى ذلك فارق التوقيت (ثلاث ساعات)، الذي يُربك برامج النوم والتدريبات ويجبر الفريق على إعادة التكيف بسرعة.

كما ستقام مباراة ريال مدريد على ملعب أورتاليك ستاديون (استاد أليماتي المركزي)  بسعة 23 ألف متفرج، وهو ملعب متواضع مقارنة بالملاعب الأوروبية الكبرى، لكنه عادةً ما يمثل تحديًا بسبب بُعده الجغرافي وظروفه الخاصة.

وعلى الرغم من أن الطقس عند نهاية سبتمبر سيكون معتدلًا (15 درجة مئوية تقريبًا)، فإن المناخ الجاف وارتفاع ألماتي عند سفوح جبال "ترانس-إيلي ألاوتاو" يضيف متطلبات بدنية خاصة، حسبما وصفت الصحيفة الإسبانية.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد دوري أبطال أوروبا كايرات ألماتي

