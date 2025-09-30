خاض نادي ريال مدريد رحلة شاقة، قبل مواجهته المقبلة مع نادي كايرات ألماتي بطل كازاخستان، المقرر إقامتها مساء الغد الثلاثاء، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة ماركا، أن الصعوبة الرئيسية في الرحلة تتعلق بالمسافة، لأن الفريق قطع رحلة جوية مباشرة، استغرقت حوالي ثماني ساعات، على متن طائرة خاصة.

وفي المقابل يبدو الأمر أكثر صعوبة لجماهير الميرنجي، حيث قد تمتد رحلات الترانزيت بين 12 و24 ساعة، أضف إلى ذلك فارق التوقيت (ثلاث ساعات)، الذي يُربك برامج النوم والتدريبات ويجبر الفريق على إعادة التكيف بسرعة.

كما ستقام مباراة ريال مدريد على ملعب أورتاليك ستاديون (استاد أليماتي المركزي) بسعة 23 ألف متفرج، وهو ملعب متواضع مقارنة بالملاعب الأوروبية الكبرى، لكنه عادةً ما يمثل تحديًا بسبب بُعده الجغرافي وظروفه الخاصة.

وعلى الرغم من أن الطقس عند نهاية سبتمبر سيكون معتدلًا (15 درجة مئوية تقريبًا)، فإن المناخ الجاف وارتفاع ألماتي عند سفوح جبال "ترانس-إيلي ألاوتاو" يضيف متطلبات بدنية خاصة، حسبما وصفت الصحيفة الإسبانية.