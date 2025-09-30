أكد فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد الإسباني، أن فريقه سيحاول تغيير ما حدث في مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد بعد الخسارة الثقيلة بنتيجة (5-2)، مشيراً إلى أن الفريق لم يتدرب تكتيكيا لمباراة كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على نظيره كايرات ألماتي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

تصريحات فالفيردي

وقال فالفيردي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "نحاول تغيير ما حدث يوم السبت، ونخرج بروح مختلفة ونفوز، كان الاستقبال لنا هنا رائعًا حيث تواجد الكثير من مشجعي ريال مدريد بانتظارنا، كان الأمر جنونيًا".

وأضاف: "لم نتدرب تكتيكيًا لهذه المباراة، أما أولئك الذين نالوا دقائق أقل ضد أتلتيكو فقد تدربوا، شاهدنا العديد من مقاطع فيديو للمنافس، لكن هناك أمور أهم وهي النمو كفريق والتركيز على أنفسنا، وهذا ما جاء في المقام الأول".

وتابع: "عشنا يومين صعبين للغاية وشعرنا بخيبة أمل كبيرة بسبب الهزيمة، لقد كانت ضربة موجعة، تحدثنا كثيرًا ونادرًا ما يحدث ذلك معنا، علينا أن نتغير بأسرع وقت ممكن، شددنا على الموقف داخل الملعب، كما دارت أحاديث كثيرة مع المدرب. غدًا المباراة الأولى لتغيير كل ذلك".

وواصل لاعب ريال مدريد: "لعبنا العديد من المباريات ولكن لم يكن لدينا الكثير من الوقت مع تشابي، علينا أن نبذل قصارى جهدنا حتى تُحل جميع المشاكل في أسرع وقت ممكن، لقد تعرضنا لهزيمتين مع تشابي وكانتا صعبتين للغاية، هذه أمور تُشكل جزءًا من كرة القدم، ولكن علينا أن نحاول منع حدوثها أو تكرارها وأن نغير الصورة، علينا أن نبقى متحدين قدر الإمكان داخل الملعب وخارجه، حتى يكون عامًا جيدًا".

وأتم فالفيردي: "أشعر ببعض الإحباط، أنا مُدرك تمامًا لأسلوب لعبي، فأنا أول من يعلم متى لا تسير الأمور كما يُريد، اللاعبون يدركون مباشرة ما إذا كانوا يُقدمون أداءً سيئًا في المباريات، أصبح الشعور بالراحة في الملعب أصعب بكثير، سأواصل العمل وبذل قصارى جهدي والمضي قدمًا".