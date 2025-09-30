المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة
ناساف كارشي

ناساف كارشي

- -
16:45
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
21:15
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس العالم تحت 20 عاما
النرويج - شباب

النرويج - شباب

- -
23:00
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فالفيردي: نحاول تغيير ما حدث أمام أتلتيكو.. ولم نتدرب تكتيكيًا لمباراة كايرات

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:37 م 29/09/2025
فالفيردي

فالفيدري

أكد فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد الإسباني، أن فريقه سيحاول تغيير ما حدث في مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد بعد الخسارة الثقيلة بنتيجة (5-2)، مشيراً إلى أن الفريق لم يتدرب تكتيكيا لمباراة كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على نظيره كايرات ألماتي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

تصريحات فالفيردي

وقال فالفيردي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "نحاول تغيير ما حدث يوم السبت، ونخرج بروح مختلفة ونفوز، كان الاستقبال لنا هنا رائعًا حيث تواجد الكثير من مشجعي ريال مدريد بانتظارنا، كان الأمر جنونيًا".

وأضاف: "لم نتدرب تكتيكيًا لهذه المباراة، أما أولئك الذين نالوا دقائق أقل ضد أتلتيكو فقد تدربوا، شاهدنا العديد من مقاطع فيديو للمنافس، لكن هناك أمور أهم وهي النمو كفريق والتركيز على أنفسنا، وهذا ما جاء في المقام الأول".

وتابع: "عشنا يومين صعبين للغاية وشعرنا بخيبة أمل كبيرة بسبب الهزيمة، لقد كانت ضربة موجعة، تحدثنا كثيرًا ونادرًا ما يحدث ذلك معنا، علينا أن نتغير بأسرع وقت ممكن، شددنا على الموقف داخل الملعب، كما دارت أحاديث كثيرة مع المدرب. غدًا المباراة الأولى لتغيير كل ذلك".

وواصل لاعب ريال مدريد: "لعبنا العديد من المباريات ولكن لم يكن لدينا الكثير من الوقت مع تشابي، علينا أن نبذل قصارى جهدنا حتى تُحل جميع المشاكل في أسرع وقت ممكن، لقد تعرضنا لهزيمتين مع تشابي وكانتا صعبتين للغاية، هذه أمور تُشكل جزءًا من كرة القدم، ولكن علينا أن نحاول منع حدوثها أو تكرارها وأن نغير الصورة، علينا أن نبقى متحدين قدر الإمكان داخل الملعب وخارجه، حتى يكون عامًا جيدًا".

وأتم فالفيردي: "أشعر ببعض الإحباط، أنا مُدرك تمامًا لأسلوب لعبي، فأنا أول من يعلم متى لا تسير الأمور كما يُريد، اللاعبون يدركون مباشرة ما إذا كانوا يُقدمون أداءً سيئًا في المباريات، أصبح الشعور بالراحة في الملعب أصعب بكثير، سأواصل العمل وبذل قصارى جهدي والمضي قدمًا".

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد دوري أبطال أوروبا أتلتيكو مدريد فالفيردي ديربي مدريد كايرات ألماتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg