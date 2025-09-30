المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة
ناساف كارشي

ناساف كارشي

- -
16:45
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
21:15
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس العالم تحت 20 عاما
النرويج - شباب

النرويج - شباب

- -
23:00
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ماريسكا: لا أشعر بضغط في تشيلسي.. ويجب أن نفوز على بنفيكا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:46 م 29/09/2025
إنزو ماريسكا

ماريسكا

أكد إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي، أنه لا يشعر بالضغط في ظل ربط اسمه بالرحيل عن صفوف الفريق.

ويلعب تشيلسي أمام بنفيكا، غدًا الثلاثاء على ستاد ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

لا يوجد سبب للتفاؤل

وقال ماريسكا خلال المؤتمر الصحفي: "علينا أن نكون إيجابيين، لأن هذا ما يحتاجه اللاعبون أولًا، ثانياً، لأنني أعتقد أنه لا يوجد سبب للتفاؤل".

وأضاف: "هذا الصباح أظهر لي النادي إحصائية مفادها أننا خسرنا خمس مباريات خلال الأشهر الستة الماضية، أربع منها ببطاقة حمراء للاعب من تشيلسي".

لا أشعر بأي ضغط

وأوضح: "بالتأكيد نحب الفوز بالمباريات، لكن الحقيقة هي أنه لا يوجد أي ضغط، الضغط الوحيد هو أن كونك لاعبًا أو مدربًا في تشيلسي يتطلب الفوز بالمباريات، لا شك في ذلك، لكن الحقيقة هي أنه لأسباب مختلفة، كالإصابات أو البطاقات الحمراء، خسرنا خمس مباريات في ستة أشهر.

وأتم: "وفي الوقت نفسه أعتقد أنه شيء ليس سيئًا، ونحاول الاستعداد لكل مباراة للفوز بها ونأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك غدًا."

وكان ماريسكا قد ارتبط بالرحيل عن تدريب تشيلسي في الساعات الماضية، بعد الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي.

 

مباراة تشيلسي القادمة
تشيلسي دوري أبطال أوروبا بنفيكا ماريسكا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg