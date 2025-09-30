أكد إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي، أنه لا يشعر بالضغط في ظل ربط اسمه بالرحيل عن صفوف الفريق.

ويلعب تشيلسي أمام بنفيكا، غدًا الثلاثاء على ستاد ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

لا يوجد سبب للتفاؤل

وقال ماريسكا خلال المؤتمر الصحفي: "علينا أن نكون إيجابيين، لأن هذا ما يحتاجه اللاعبون أولًا، ثانياً، لأنني أعتقد أنه لا يوجد سبب للتفاؤل".

وأضاف: "هذا الصباح أظهر لي النادي إحصائية مفادها أننا خسرنا خمس مباريات خلال الأشهر الستة الماضية، أربع منها ببطاقة حمراء للاعب من تشيلسي".

لا أشعر بأي ضغط

وأوضح: "بالتأكيد نحب الفوز بالمباريات، لكن الحقيقة هي أنه لا يوجد أي ضغط، الضغط الوحيد هو أن كونك لاعبًا أو مدربًا في تشيلسي يتطلب الفوز بالمباريات، لا شك في ذلك، لكن الحقيقة هي أنه لأسباب مختلفة، كالإصابات أو البطاقات الحمراء، خسرنا خمس مباريات في ستة أشهر.

وأتم: "وفي الوقت نفسه أعتقد أنه شيء ليس سيئًا، ونحاول الاستعداد لكل مباراة للفوز بها ونأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك غدًا."

وكان ماريسكا قد ارتبط بالرحيل عن تدريب تشيلسي في الساعات الماضية، بعد الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي.