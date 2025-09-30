المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ألونسو: مباراة كايرات ستكون تنافسية.. وسنستفيد من أخطاء الديربي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:50 م 29/09/2025
تشابي ألونسو

تشابي ألونسو

أكد تشابي ألونسو المدير الفني لنادي ريال مدريد، أن مباراة كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا ستكون تنافسية، مشيراً إلى أن فريقه سيستفيد من أخطاء مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على نظيره كايرات ألماتي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

تصريحات تشابي ألونسو

وقال ألونسو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "إنها مباراة في دوري أبطال أوروبا، لا يهم من هو الخصم أو أين هو، هدفنا الفوز والبداية الجيدة مهمة، لقد فزنا على أرضنا، ونريد حصد النقاط خارجها".

وأضاف: "لم يقتصر الأمر على الخسارة بل امتد إلى الإيقاع والجوانب التكتيكية، لم ننافس بشكل جيد وأجرينا التحليل وسنستفيد من الأخطاء، الآن ننتقل إلى وضع دوري أبطال أوروبا".

وتابع: "نحن في مرحلة البناء ولا أعرف كم ستستغرق، أحيانًا لكي تتقدم خطوة، عليك أن تتراجع خطوتين، لكننا سنتحسن".

وأكمل: "تدربنا جيدًا على الضغط والدفاع والهجوم مع أدائنا وضد أي فريق سنخوض المباراة، ستكون مباراة تنافسية، كايرات فريق منظم جيدًا ويتمتع بروح جيدة، علينا أن نأخذ الأمر على محمل الجد منذ البداية".

وأتم تشابي ألونسو تصريحاته: "لقد شاهدنا مباريات لفريق كايرات ضد سيلتيك وسبورتينج لشبونة، لديهم نواة قوية وخيارات هجومية متنوعة، يجيدون التنسيق ويلعبون بأسلوب مباشر، ولديهم رؤية واضحة، علينا أن ننافسهم بقوة".

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد دوري أبطال أوروبا تشابي ألونسو كايرات ألماتي

