المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

0 1
20:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

1 2
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة
ناساف كارشي

ناساف كارشي

2 3
16:45
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
21:15
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس العالم تحت 20 عاما
النرويج - شباب

النرويج - شباب

- -
23:00
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

المواجهة الـ15 ضد تشيلسي.. دوري أبطال أوروبا يعيد مورينيو إلى ستامفورد بريدج

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:25 م 29/09/2025
مورينيو

مورينيو في ستامفورد بريدج

يعود المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى ملعب ستامفورد بريدج، مساء غدٍ الثلاثاء، عندما يحل رفقة فريقه بنفيكا ضيفًا على تشيلسي في مباراة تقام ضمن الجولة الثانية من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويظهر مورينيو لأول مرة مع بنفيكا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

عودة مورينيو

يحظى جوزيه مورينيو بشعبية كبيرة بين جماهير تشيلسي بعد أن قاد الفريق الأول إلى المجد سواءً في الولاية الأولى بين 2004 و2007 أو في الثانية التي امتدت من 2013 حتى 2015.

رغم ذلك، يظل تشيلسي ضمن أكثر الأندية التي واجهها مورينيو في مسيرته التدريبية مع كرة القدم.

ويلتقي مورينيو بتشيلسي للمرة الخامسة عشر في مسيرته الطويلة مع كرة القدم، ولأول مرة رفقة بنفيكا.

- عدد المباريات: 14

- فوز مورينيو: 5

- التعادل: 2

- فوز تشيلسي: 7

يشار إلى أن التعادل حسم نتيجة آخر مباراة لفريق جوزيه مورينيو على ملعب ستامفورد بريدج، عندما تعادل توتنهام هوتسبير (0-0) مع تشيلسي في إطار الدوري الإنجليزي، في نوفمبر 2020.

مباراة تشيلسي القادمة
دوري أبطال أوروبا تشيلسي بنفيكا جوزيه مورينيو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الأهلي

الأهلي

0 1
الزمالك

الزمالك

49

الحكم يحتسب 10 دقائق وقت بدل ضائع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg