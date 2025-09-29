يعود المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى ملعب ستامفورد بريدج، مساء غدٍ الثلاثاء، عندما يحل رفقة فريقه بنفيكا ضيفًا على تشيلسي في مباراة تقام ضمن الجولة الثانية من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويظهر مورينيو لأول مرة مع بنفيكا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

عودة مورينيو

يحظى جوزيه مورينيو بشعبية كبيرة بين جماهير تشيلسي بعد أن قاد الفريق الأول إلى المجد سواءً في الولاية الأولى بين 2004 و2007 أو في الثانية التي امتدت من 2013 حتى 2015.

رغم ذلك، يظل تشيلسي ضمن أكثر الأندية التي واجهها مورينيو في مسيرته التدريبية مع كرة القدم.

ويلتقي مورينيو بتشيلسي للمرة الخامسة عشر في مسيرته الطويلة مع كرة القدم، ولأول مرة رفقة بنفيكا.

- عدد المباريات: 14

- فوز مورينيو: 5

- التعادل: 2

- فوز تشيلسي: 7

يشار إلى أن التعادل حسم نتيجة آخر مباراة لفريق جوزيه مورينيو على ملعب ستامفورد بريدج، عندما تعادل توتنهام هوتسبير (0-0) مع تشيلسي في إطار الدوري الإنجليزي، في نوفمبر 2020.