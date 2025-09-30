يستكمل ليفربول الإنجليزي مشواره في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بمواجهة خارج ملعبه أمام جالاتا سراي التركي.

ويلتقي ليفربول مع جالاتا سراي في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بالبطولة الأوروبية، بعد فوزه المثير 3-2 على أتلتيكو مدريد الإسباني في الجولة الأولى.

وكان جالاتا سراي قد تعرض لهزيمة كبيرة خارج أرضه أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني 1-5.

وبداية من الموسم الماضي، تم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة جالاتا سراي ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقناة الناقلة.

موعد مباراة جالاتا سراي ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة جالاتا سراي ضد ليفربول اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، على ملعب ألماتي المركزي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة جالاتا سراي ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتُنقل مباراة جالاتا سراي ضد ليفربول عبر قناة "بي إن سبورتس HD1".

