يقترب الثنائي فيديريكو كييزا، جناح ليفربول، وديستني أودوجي، ظهير توتنهام، يقتربان من العودة إلى قائمة المنتخب الإيطالي خلال معسكر أكتوبر المقبل، استعدادًا لمواجهة إستونيا وإسرائيل في تصفيات كأس العالم، بحسب ما أفادت به صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية.

كييزا يعود بعد غياب منذ يورو 2024

ومن المقرر أن يعلن جينارو جاتوزو، المدير الفني للأزوري، قائمته الرسمية قبل نهاية الأسبوع، حيث ينتظر أن تضم 27 أو 28 لاعبًا، على أن يحسم المدرب خياراته النهائية عقب مباريات دوري أبطال أوروبا.

وسيخوض المنتخب الإيطالي المباراتين دون خدمات عدد من لاعبيه البارزين، أبرزهم أليساندرو بونجيورنو، جيانلوكا سكاماكا، جورجيو سكالفيني، وجيوفاني ليوني بسبب الإصابة، فيما يفكر جاتوزو أيضًا في استدعاء ماتيو جابيا (ميلان) وبريان كريستانتي (روما).

وأكدت الصحيفة أن أودوجي سيكون حاضرًا في التشكيلة الأساسية، بينما عاد كييزا للتواصل مع جاتوزو في الأيام الماضية، معلنًا جاهزيته للعودة بعد فترة غياب منذ يورو 2024، إذ لم يشارك في معسكر سبتمبر باتفاق متبادل مع المدرب، رغبةً في استعادة كامل لياقته البدنية.

غياب كييزا عن ليفربول في مواجهة جالاتا سراي

ويحل فريق ليفربول ضيفًا على نظيره جالاتا سراي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات الدور الرئيسي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ويقام اللقاء على أرضية ملعب رامس بارك.

وشهدت قائمة نادي ليفربول لمواجهة جالاتا سراي، غياب فيديريكو كييزا، الذي انضم إلى خيارات كتيبة آرني سلوت قبل أيام بدلًا من جيوفاني ليوني، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

