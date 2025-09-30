المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

- -
23:00
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أوروبا
جالاتا سراي

جالاتا سراي

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
نادي كايرات

نادي كايرات

- -
19:45
ريال مدريد

ريال مدريد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الشارقة

الشارقة

26 29
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا
نادي بافوس

نادي بافوس

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:15
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

هل تكون مواجهة إستونيا بداية جديدة لكييزا مع المنتخب الإيطالي؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:47 م 30/09/2025
كييزا

فيديريكو كييزا

يقترب الثنائي فيديريكو كييزا، جناح ليفربول، وديستني أودوجي، ظهير توتنهام، يقتربان من العودة إلى قائمة المنتخب الإيطالي خلال معسكر أكتوبر المقبل، استعدادًا لمواجهة إستونيا وإسرائيل في تصفيات كأس العالم، بحسب ما أفادت به صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية.

كييزا يعود بعد غياب منذ يورو 2024

ومن المقرر أن يعلن جينارو جاتوزو، المدير الفني للأزوري، قائمته الرسمية قبل نهاية الأسبوع، حيث ينتظر أن تضم 27 أو 28 لاعبًا، على أن يحسم المدرب خياراته النهائية عقب مباريات دوري أبطال أوروبا.

وسيخوض المنتخب الإيطالي المباراتين دون خدمات عدد من لاعبيه البارزين، أبرزهم أليساندرو بونجيورنو، جيانلوكا سكاماكا، جورجيو سكالفيني، وجيوفاني ليوني بسبب الإصابة، فيما يفكر جاتوزو أيضًا في استدعاء ماتيو جابيا (ميلان) وبريان كريستانتي (روما).

وأكدت الصحيفة أن أودوجي سيكون حاضرًا في التشكيلة الأساسية، بينما عاد كييزا للتواصل مع جاتوزو في الأيام الماضية، معلنًا جاهزيته للعودة بعد فترة غياب منذ يورو 2024، إذ لم يشارك في معسكر سبتمبر باتفاق متبادل مع المدرب، رغبةً في استعادة كامل لياقته البدنية.

غياب كييزا عن ليفربول في مواجهة جالاتا سراي

ويحل فريق ليفربول ضيفًا على نظيره جالاتا سراي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات الدور الرئيسي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ويقام اللقاء على أرضية ملعب رامس بارك.

وشهدت قائمة نادي ليفربول لمواجهة جالاتا سراي، غياب فيديريكو كييزا، الذي انضم إلى خيارات كتيبة آرني سلوت قبل أيام بدلًا من جيوفاني ليوني، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

للاطلاع على قائمة ليفربول لمواجهة جالاتا سراي اضغط هنا

تصفيات كأس العالم ليفربول توتنهام إيطاليا جاتوزو كييزا أودوجي يورو 2024 المنتخب الإيطالي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وبرشلونة في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg