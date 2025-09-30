أعلن الجهاز الفني لنادي ريال مدريد، بقيادة المدرب تشابي ألونسو، تشكيل الفريق لمواجهة كيرات الكازاخستاني، ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويضرب فريق ريال مدريد موعدًا مع نظيره كيرات، ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء ملعب بافلودار المركزي.

ويغيب عن فريق ريال مدريد أمام كايرات، إيدير ميليتاو الذي تعرض للإصابة خلال مباراة أتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى أنطونيو روديجر، داني كارفاخال، فيرلاند ميندي، ترينت ألكسندر أرنولد.

تشكيل فريق ريال مدريد

كشف تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن تشكيل الفريق لمواجهة كيرات، والذي جاء على النحو التالي:

حراس المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: راؤول أسينسيو، ديان هويسين، ديفيد ألابا، فران جارسيا.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، وداني سيبايوس، أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور،كيليان مبابي، فرانكو ماستانتونو.

ويجلس على مقاعد البدلاء، كل من: أندري لونين، وخافي نافارو، جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، إندريك، رودريجو، جونزالو جارسيا، ألفارو كاريراس، براهيم دياز، ديفيد خيمينيز.