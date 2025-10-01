المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
فوز لا يُنسى ورقم قياسي لهالاند.. حقائق قبل مواجهة موناكو ومانشستر سيتي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

06:45 م 30/09/2025
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لمواجهة نظيره موناكو الفرنسي، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

وبدأ نادي مانشستر سيتي مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا بالفوز على نادي نابولي الإيطالي بنتيجة (2-0).

بينما تعرض نادي موناكو للهزيمة في أول مباراة له في مرحلة الدوري بالمسابقة الأوروبية أمام كلوب بروج البلجيكي بنتيجة (4-1).

حقائق قبل مواجهة موناكو ومانشستر سيتي

- حقق موناكو فوزًا لا يُنسى على مانشستر سيتي في المواجهات السابقة الوحيدة بين الفريقين في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث فاز بنتيجة 3-1 على أرضه بعد خسارته بنتيجة 5-3 في إنجلترا ليتأهل بقاعدة الأهداف خارج الأرض في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2016/2017.

- خسر فريق الدوري الفرنسي مباراة واحدة فقط من آخر تسع مباريات أوروبية له على أرضه ضد الفرق الإنجليزية (فاز 6 وتعادل 2)، لقد فازوا في آخر ثلاث مباريات، ومع ذلك فاز موناكو بمباراة واحدة فقط من آخر سبع مباريات له في دوري أبطال أوروبا (تعادل 1 وخسر 5).

- خسر مانشستر سيتي آخر أربع مباريات له في دوري أبطال أوروبا خارج أرضه، ومع ذلك خسر عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مباريات فقط من آخر 21 مباراة في دور المجموعات/مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا (فاز 14 وتعادل 4)، كما فشلوا في التسجيل في مباراتين فقط من آخر 30 مباراة لهم في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

- يستعد إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، لخوض مباراته الخمسين في دوري أبطال أوروبا، سيحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة لأي لاعب في أول 50 مباراة له في البطولة (حاليًا رود فان نيستلروي برصيد 43 هدفًا)، بعد أن سجل هدفه الخمسين في البطولة في الجولة الأولى.

