إنريكي: سنسعى للفوز على برشلونة.. وستكون مباراة رائعة بين فريقين متشابهين

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

07:10 م 30/09/2025
لويس إنريكي

لويس إنريكي

أكد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، أن فريقه سيسعى للفوز على نادي برشلونة في دوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أن المباراة ستكون رائعة بين فريقين متشابهين.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفاً على نظيره برشلونة، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

تصريحات لويس إنريكي

وقال لويس إنريكي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "من الرائع والمميز دائمًا التواجد في برشلونة، هذا هو المكان الذي قضيت فيه معظم مسيرتي كلاعب ومدرب، صحيح أنه ليس كامب نو لكنه ملعب جميل جدًا يحمل ذكريات رائعة".

وأضاف: "تسعى جميع الفرق إلى تحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم، نحن فرق متشابهة وسيكون هذا تحديًا كبيرًا للجماهير والفريقين".

وتابع: "الغيابات؟ هناك طرق عديدة لتقييم هذا الأمر، أعتقد أنه يمكنك إما الندم أو التركيز على النتائج، بغض النظر عمن يلعب غدًا سيقدم كل لاعب أداءً رائعًا، بغض النظر عن أي فريق، سنسعى للفوز بالمباراة".

وأكمل مدرب باريس سان جيرمان: "في العام الماضي لم نلعب ضد برشلونة، ما يمكنني قوله هو أنها ستكون مباراة رائعة بين فريقين يتمتعان بهذه العقلية الهجومية القوية ويجيدان الدفاع والاستحواذ على الكرة، أعرف بيدري جيدًا ويسعدني رؤيته يلعب بهذه الطريقة الرائعة".

وواصل: "من المثير لنا أن نلعب ضد فريق بهذه العقلية وبهذا المستوى، أعرف فليك منذ زمن طويل وأعرف أسلوب لعبه، مهما كانت النتيجة أعتقد أن الفريقين سيكونان متشابهين، وبالنسبة لي المفتاح هو من يحتفظ بالكرة".

وأتم لويس إنريكي تصريحاته: "لا داعي لمقارنة فرق ومدربين مختلفين فالوضع مختلف، كل ما عليّ قوله هو أنني أحب فريق فليك، إنهم ينسجمون مع فلسفة برشلونة الكروية، لا يعتمدون على التكهنات والهجوم، لكنهم يعرفون كيف يضغطون جيدًا ويلعبون بأسلوبهم الهجومي، كما تعلمون أنا من مشجعي برشلونة وسأظل كذلك طوال حياتي".

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
