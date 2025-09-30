المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تكررت 3 مرات.. إنريكي يخشى ثلاثيات برشلونة في دوري أبطال أوروبا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:22 م 30/09/2025
إنريكي

لويس إنريكي - مدرب باريس سان جيرمان

يخشى المدرب الإسباني لويس إنريكي الخسارة مجددًا بنتيجة ثقيلة أمام برشلونة، عندما يحل ضيفًا مع باريس سان جيرمان على النادي الكاتالوني في إطار دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويلتقي برشلونة وباريس سان جيرمان، مساء غدٍ الأربعاء، في مباراة تقام ضمن الجولة الثانية من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

إنريكي ضد برشلونة

يبقى لويس إنريكي ضمن أساطير كرة القدم في برشلونة، حيث كان لاعبًا بين صفوفه، قبل أن يتولى تدريب الفريق الرديف بين 2008 و2011 ثم الفريق الأول في الفترة من 2014 حتى 2017.

رغم ذلك، واجه إنريكي في مسيرته التدريبية مع كرة القدم، برشلونة، في أكثر من مناسبة على النحو الآتي:

- مع سيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2013-2014: خسر في الدور الأول (3-0)

- مع سيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2013-2014: خسر في الدور الثاني (3-0)

- مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2024: خسر (3-2) على أرضه في ذهاب ربع النهائي

- مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2024: فاز (4-1) خارج أرضه في إياب ربع النهائي

وخسر إنريكي 3 مرات أمام برشلونة، لكنه حقق الفوز الأهم في المواجهات المباشرة بينهما، عندما أقصى فريق طفولته من منافسات دوري أبطال أوروبا في موسم 2023-2024.

مباراة برشلونة القادمة
دوري أبطال أوروبا برشلونة لويس إنريكي

