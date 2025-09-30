المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بعد طرده أمام مارسيليا.. إيقاف كارفاخال لمباراتين في دوري أبطال أوروبا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

07:43 م 30/09/2025
كارفاخال

كارفاخال

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عقوبة الظهير الأيمن الإسباني داني كارفاخال لاعب ريال مدريد، بعد طرده في مباراة أولمبيك مارسيليا في دوري أبطال أوروبا.

وحقق ريال مدريد الانتصار على مارسيليا بنتيجة (2-1) في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وتعرض داني كارفاخال للطرد خلال مباراة مارسيليا، بعد ضربه لجيرونيمو رولي حارس مرمى الفريق الفرنسي.

إيقاف كارفاخال لمباراتين في دوري أبطال أوروبا

وقررت لجنة الانضباط في "يويفا"، إيقاف الظهير الأيمن لريال مدريد لمباراتين في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبذلك القرار، سيغيب داني كارفاخال عن النادي الملكي في مباراتي كايرات ألماتي الكازاخستاني ويوفنتوس الإيطالي.

جدير بالذكر أن كارفاخال يعاني من إصابة في باطن القدم اليمنى تعرض لها في مباراة أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني، وسيغيب على إثرها لمدة 4 أسابيع.

