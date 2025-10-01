المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

- -
23:00
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

21 13
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أوروبا
جالاتا سراي

جالاتا سراي

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
نادي كايرات

نادي كايرات

0 2
19:45
ريال مدريد

ريال مدريد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الشارقة

الشارقة

26 29
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا
نادي بافوس

نادي بافوس

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

0 0
21:15
شباب الأهلي

شباب الأهلي

حكيمي يحذر لامين يامال: ستواجه أفضل ظهير أيسر في العالم

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

07:54 م 30/09/2025
أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان

أشرف حكيمي

حذر المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، النجم الإسباني الشاب لامين يامال لاعب برشلونة، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف برشلونة نظيره باريس سان جيرمان، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

تصريحات حكيمي

وقال حكيمي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "مواجهة لامين يامال؟ ليس يلعب في الجناح حيث أتواجد، سيُضطر للعب ضد نونو أفضل ظهير أيسر في العالم".

وأضاف: "لقد أثبت بالفعل قدرته على إيقاف لامين وغيره من المهاجمين من نفس أسلوبه".

وتابع: "تكمن قوة فريقنا في التمريرات الحاسمة التي نقدمها، وسنساعده بعدم تركه في مواجهات فردية، لأننا نعرف قدرة لامين على المراوغة".

وأتم حكيمي تصريحاته: "فزنا آخر مرة أتيت فيها إلى هنا وآمل أن أكرر ذلك غدًا، أعلم أن الأمر سيكون صعبًا ونواجه فريقًا قويًا جدًا يضم لاعبين رائعين، بأسلوب لعب مشابه لأسلوبنا، لعبنا بشكل جيد ونتمتع بديناميكية عالية، وستكون مباراة ممتعة للغاية للعب والمشاهدة".

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان لامين يامال نونو مينديز أشرف حكيمي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

