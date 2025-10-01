حكيمي يحذر لامين يامال: ستواجه أفضل ظهير أيسر في العالم

حذر المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، النجم الإسباني الشاب لامين يامال لاعب برشلونة، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف برشلونة نظيره باريس سان جيرمان، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

تصريحات حكيمي

وقال حكيمي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "مواجهة لامين يامال؟ ليس يلعب في الجناح حيث أتواجد، سيُضطر للعب ضد نونو أفضل ظهير أيسر في العالم".

وأضاف: "لقد أثبت بالفعل قدرته على إيقاف لامين وغيره من المهاجمين من نفس أسلوبه".

وتابع: "تكمن قوة فريقنا في التمريرات الحاسمة التي نقدمها، وسنساعده بعدم تركه في مواجهات فردية، لأننا نعرف قدرة لامين على المراوغة".

وأتم حكيمي تصريحاته: "فزنا آخر مرة أتيت فيها إلى هنا وآمل أن أكرر ذلك غدًا، أعلم أن الأمر سيكون صعبًا ونواجه فريقًا قويًا جدًا يضم لاعبين رائعين، بأسلوب لعب مشابه لأسلوبنا، لعبنا بشكل جيد ونتمتع بديناميكية عالية، وستكون مباراة ممتعة للغاية للعب والمشاهدة".