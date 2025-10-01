كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن قائمة الفريق لمواجهة موناكو ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق موناكو نظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات دوري أبطال أوروبا، ويقام اللقاء على أرضية ملعب لويس الثاني.

ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق فوزه الثاني في دوري أبطال أوروبا، بعد أن تفوق على نابولي في الجولة الأولى من المسابقة، في المقابل سقط موناكو في فخ الهزيمة أمام كلوب بروج.

قائمة مانشستر سيتي لمواجهة موناكو

اختار بيب جوارديولا، قائمة ضمت 21 لاعبًا للتوجه إلى فرنسا لمواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا، جاءت على النحو التالي:

جيمس ترافورد، روبن دياز، تيجاني رايندرز، جون ستونز، ناثان آكي، ماتيو كوفاسيتش، إيرلينج هالاند، جيريمي دوكو، ماركوس بيتينيلي، جونزاليس، رودري، بيرناردو سيلفا، يوشكو جفارديول، جيانلويجي دوناروما، سافينيو، ماتيوس نونيز، نيكو أوريلي، فيل فودين، أوسكار بوب، ديفين موكاسا، وريكو لويس.

مواجهة مانشستر سيتي وموناكو

سبق وأن التقى فريق مانشستر سيتي بنظيره موناكو في دوري أبطال أوروبا، موسم 2016/2017، في دور الـ16 من المسابقة.

وانتهت مباراتي الذهاب والإياب بين مانشستر سيتي وموناكو بالتعادل بنتيجة (6-6)، وتأهل الفريق الفرنسي بفارق الأهداف خارج الأرض.