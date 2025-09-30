المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

- -
23:00
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

21 13
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أوروبا
جالاتا سراي

جالاتا سراي

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
نادي كايرات

نادي كايرات

0 2
19:45
ريال مدريد

ريال مدريد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الشارقة

الشارقة

26 29
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا
نادي بافوس

نادي بافوس

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

0 0
21:15
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشكيل ليفربول.. صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي في دوري الأبطال

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:07 م 30/09/2025
ليفربول

ليفربول يعلن تشكيله لمواجهة جالاتا سراي

كشف الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة جالاتا سراي التركي مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في لقاء يحتضنه ملعب "أتاتورك" بإسطنبول.

ويسعى بطل إنجلترا إلى مواصلة انطلاقته المميزة في البطولة، بعدما حسم مباراته الأولى أمام أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 3-2 في ملعب أنفيلد.

شهدت التشكيلة الأساسية للريدز أربعة تغييرات بارزة، حيث عاد هوجو إيكيتيكي ليقود خط الهجوم، بجانب كل من جيريمي فريمبونج، وكودي جاكبو، وكورتيس جونز.

فيما تواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: فان ديك، كوناتي، كيركيز، فريمبونج.

خط الوسط: فيرتز، زوبوسزلاي، جونز.

خط الهجوم: جاكبو، إيكيتيكي، جرافنبرتش.

فيما ضمت قائمة البدلاء:

مامارداشفيلي، وودمان، جوميز، إندو، إيساك، ماك أليستر، محمد صلاح، برادلي، روبرتسون، نجوموها

تاريخ المواجهات ورقم مميز

آخر لقاء رسمي جمع الفريقين يعود إلى ديسمبر 2006، حين خسر ليفربول تحت قيادة رافائيل بينيتيز بنتيجة 3-2 في إسطنبول، رغم هدفي روبي فاولر، بينما سجل أوكان بوروك – المدرب الحالي لجالاتا سراي – أحد أهداف الفريق التركي آنذاك.

ويسعى ليفربول لتحقيق فوزه الثاني في تركيا، إذ لم يسبق له سوى الانتصار مرة وحيدة هناك (2-1 على طرابزون سبور في 2010).

كما يحتاج الريدز إلى هدف واحد فقط ليصل إلى الهدف رقم 300 خارج أرضه في المنافسات الأوروبية.

بينما يقف النجم المصري محمد صلاح على بعد هدفين فقط من الوصول إلى 250 هدفًا بقميص النادي في جميع البطولات.

جدير بالذكر أن ليفربول فاز في ست من آخر سبع مباريات أوروبية خارج ملعبه.

ليفربول محمد صلاح دوري أبطال أوروبا جالاتا سراي أرني سلوت فان دايك تشكيل ليفربول كودي جاكبو هوجو إيكيتيكي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وبرشلونة في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
نادي كايرات

نادي كايرات

0 2
ريال مدريد

ريال مدريد

73

جووووووووووووووووووووووول مبابي يسجل الهدف الثالث لريال مدريد والهاتريك

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg