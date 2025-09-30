كشف الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة جالاتا سراي التركي مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في لقاء يحتضنه ملعب "أتاتورك" بإسطنبول.

ويسعى بطل إنجلترا إلى مواصلة انطلاقته المميزة في البطولة، بعدما حسم مباراته الأولى أمام أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 3-2 في ملعب أنفيلد.

شهدت التشكيلة الأساسية للريدز أربعة تغييرات بارزة، حيث عاد هوجو إيكيتيكي ليقود خط الهجوم، بجانب كل من جيريمي فريمبونج، وكودي جاكبو، وكورتيس جونز.

فيما تواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: فان ديك، كوناتي، كيركيز، فريمبونج.

خط الوسط: فيرتز، زوبوسزلاي، جونز.

خط الهجوم: جاكبو، إيكيتيكي، جرافنبرتش.

فيما ضمت قائمة البدلاء:

مامارداشفيلي، وودمان، جوميز، إندو، إيساك، ماك أليستر، محمد صلاح، برادلي، روبرتسون، نجوموها

تاريخ المواجهات ورقم مميز

آخر لقاء رسمي جمع الفريقين يعود إلى ديسمبر 2006، حين خسر ليفربول تحت قيادة رافائيل بينيتيز بنتيجة 3-2 في إسطنبول، رغم هدفي روبي فاولر، بينما سجل أوكان بوروك – المدرب الحالي لجالاتا سراي – أحد أهداف الفريق التركي آنذاك.

ويسعى ليفربول لتحقيق فوزه الثاني في تركيا، إذ لم يسبق له سوى الانتصار مرة وحيدة هناك (2-1 على طرابزون سبور في 2010).

كما يحتاج الريدز إلى هدف واحد فقط ليصل إلى الهدف رقم 300 خارج أرضه في المنافسات الأوروبية.

بينما يقف النجم المصري محمد صلاح على بعد هدفين فقط من الوصول إلى 250 هدفًا بقميص النادي في جميع البطولات.

جدير بالذكر أن ليفربول فاز في ست من آخر سبع مباريات أوروبية خارج ملعبه.