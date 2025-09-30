المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

- -
23:00
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

26 21
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أوروبا
جالاتا سراي

جالاتا سراي

1 0
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
نادي كايرات

نادي كايرات

0 5
19:45
ريال مدريد

ريال مدريد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الشارقة

الشارقة

26 29
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

3 0
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا
نادي بافوس

نادي بافوس

1 4
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

0 1
21:15
شباب الأهلي

شباب الأهلي

تشكيل جالاتا سراي.. أوسيمين يقود الهجوم وإيكاردي على الدكة أمام ليفربول

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:21 م 30/09/2025
جالاتا

قمة نارية في إسطنبول

أعلن أوكان بوروك، المدير الفني لجالاتا سراي التركي، التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها مواجهة ليفربول الإنجليزي، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ليفربول ضيفًا على ملعب "رامس بارك" في إسطنبول، ساعيًا لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي بعد فوزه المثير على أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 3-2 في الجولة الافتتاحية.

بينما يدخل الفريق التركي اللقاء بحثًا عن التعويض بعد خسارته الثقيلة أمام آينتراخت فرانكفورت بخماسية مقابل هدف.

وجاء تشكيل جالاتا سراي على النحو التالي:

تشاكير – سينجو – سانشيز – بارداكسي – جاكوبس – ليمينا – توريرا – جوندوجان – أكجون – أوسيمين – يلماز.

فيما ضمت قائمة البدلاء كلًا من: جوفينتش، بالتاشي، سالاي، سارة، إيكاردي، ساني، إلمالي، كوتلو، كوتوكو، أيهان، دمير، أونياي.

مواجهة تحمل ذكريات خاصة

تعود آخر مواجهة رسمية بين الفريقين إلى ديسمبر 2006، حين تفوق جالاتا سراي على ليفربول بنتيجة 3-2 في إسطنبول، في لقاء شهد تسجيل المدرب الحالي أوكان بوروك أحد أهداف الفريق التركي، رغم هدفي روبي فاولر لصالح "الريدز".

ويبحث ليفربول عن انتصاره الثاني في الأراضي التركية، إذ سبق له الفوز مرة وحيدة فقط على الأندية التركية، حين تغلب على طرابزون سبور بنتيجة 2-1 عام 2010.

جالاتا سراي
جالاتا سراي
ليفربول محمد صلاح دوري أبطال أوروبا جالاتا سراي أرني سلوت فان دايك تشكيل ليفربول كودي جاكبو هوجو إيكيتيكي

الكسندر اساك
ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
تشيلسي

40,000,000

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وبرشلونة في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

مباشر
جالاتا سراي

جالاتا سراي

1 0
ليفربول

ليفربول

45

حكم المباراة احتسب 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
