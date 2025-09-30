أعلن أوكان بوروك، المدير الفني لجالاتا سراي التركي، التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها مواجهة ليفربول الإنجليزي، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ليفربول ضيفًا على ملعب "رامس بارك" في إسطنبول، ساعيًا لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي بعد فوزه المثير على أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 3-2 في الجولة الافتتاحية.

بينما يدخل الفريق التركي اللقاء بحثًا عن التعويض بعد خسارته الثقيلة أمام آينتراخت فرانكفورت بخماسية مقابل هدف.

وجاء تشكيل جالاتا سراي على النحو التالي:

تشاكير – سينجو – سانشيز – بارداكسي – جاكوبس – ليمينا – توريرا – جوندوجان – أكجون – أوسيمين – يلماز.

فيما ضمت قائمة البدلاء كلًا من: جوفينتش، بالتاشي، سالاي، سارة، إيكاردي، ساني، إلمالي، كوتلو، كوتوكو، أيهان، دمير، أونياي.

مواجهة تحمل ذكريات خاصة

تعود آخر مواجهة رسمية بين الفريقين إلى ديسمبر 2006، حين تفوق جالاتا سراي على ليفربول بنتيجة 3-2 في إسطنبول، في لقاء شهد تسجيل المدرب الحالي أوكان بوروك أحد أهداف الفريق التركي، رغم هدفي روبي فاولر لصالح "الريدز".

ويبحث ليفربول عن انتصاره الثاني في الأراضي التركية، إذ سبق له الفوز مرة وحيدة فقط على الأندية التركية، حين تغلب على طرابزون سبور بنتيجة 2-1 عام 2010.