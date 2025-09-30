نجح نادي أتالانتا في قلب الطاولة على ضيفه كلوب بروج، مساء اليوم الثلاثاء، من التأخر (1-0) إلى الفوز بهدفين لواحد في مباراة جمعتهما على ملعب نيو بالانس أرينا ضمن الجولة الثانية من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وحقق أتالانتا الفوز الأول له في منافسات دوري أبطال أوروبا، بينما خسر الفريق البلجيكي لأول مرة هذا الموسم.

ريمونتادا أتالانتا على كلوب بروج

شهدت المباراة مشاركة النيجيري أديمولا لوكمان أساسيًا لأول مرة مع أتالانتا هذا الموسم، مستغلًا حالة الغيابات العديدة التي ضربت صفوف فريق يوريتش الذي افتقد خدمات كل من دي كيتيلير وساكاماكا وزاليفسكي.

وهدد أتالانتا مرمى الضيوف عن طريق إيدرسون ولوكمان وبازاليتش، لكن كلوب بروج هو من سجل الهدف الافتتاحي عن طريق تزوليس في الدقيقة 38.

وتمكن أتالانتا من قلب الطاولة في الشوط الثاني، إذ بدأ بهدف لساماردزيتش من ركلة جزاء في الدقيقة 74 قبل أن يحرز اللاعب بازاليتش هدف الفوز من ضربة رأسية رائعة في الدقيقة 87.

وبات في رصيد كل من أتالانتا وكلوب بروج العدد نفسه من النقاط، 4 نقاط.