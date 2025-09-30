المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد 8 سنوات.. شبح قديم يطارد جوارديولا في مانشستر سيتي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:20 م 30/09/2025
جوارديولا - مانشستر سيتي

جوارديولا من مباراة مانشستر سيتي وموناكو في 2017

يعود شبح قديم في مسيرة المدرب الإسباني بيب جوارديولا مع نادي مانشستر سيتي إلى مطاردته مجددًا، قبل لقاء موناكو في دوري أبطال أوروبا.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على موناكو، مساء غدٍ الأربعاء، في مباراة تقام بينهما على ملعب لويس الثاني ضمن الجولة الثانية من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

شبح يطارد جوارديولا في مانشستر سيتي

التقى المدرب الإسباني جوارديولا في مسيرته الطويلة مع كرة القدم، بموناكو، في مباراتين فقط.

ونجح جوارديولا في الفوز على موناكو رفقة مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا 2016-2017 بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد.

وتغير الوضع تمامًا في ملعب لويس الثاني، ليتفوق موناكو (3-1) على مانشستر سيتي.

وتأهل موناكو الذي كان يضم بين صفوفه كيليان مبابي وبرناردو سيلفا وفابينيو إلى جانب نجوم آخرين، على حساب مانشستر سيتي نحو ربع النهائي، بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض.

واستمرت مغامرة موناكو في دوري أبطال أوروبا 2017 حتى ودع على يد يوفنتوس في نصف النهائي.

الثأر بعد 8 سنوات

يملك جوارديولا فرصة الثأر من موناكو، الفريق الفرنسي الذي لم يعد بنفس القوة التي كان عليها مع المدرب ليوناردو جارديم في 2017، ما يوضح ذلك، الخسارة في الجولة الافتتاحية (4-1) أمام كلوب بروج.

وفي الوقت نفسه، بات مانشستر سيتي أكثر قوة، مقارنة بما كان الوضع عليه في الموسم الأول لجوارديولا في ملعب الاتحاد.

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أوروبا موناكو مانشستر سيتي بيب جوارديولا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

