أكد تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد الإسباني، أن فريقه حقق الهدف المطلوب بعد الفوز على كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا.

واكتسح ريال مدريد نظيره كايرات ألماتي، مساء الثلاثاء، بخماسية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

تصريحات ألونسو

وقال ألونسو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "جئنا إلى هنا بهدف واضح وهو الفوز بالمباراة، إنها بطولة مختلفة وأردنا أن نبدأ بداية جيدة، الخطوة التالية مهمة حيث ستكون ضد يوفنتوس، لقد أنجزنا العمل وحققنا الهدف المطلوب، لقد لعبنا بجدية وسنستعد لمواجهة فياريال وكلنا عازمون على ذلك".

وأضاف: "مبابي حاسم في كل مباراة، إنه حاسم أمام المرمى وعلينا التعاون معه لمنحه الفرص، كان هدفه الأول في الديربي مذهلاً، نحتاج إلى أن يزدهر أداؤه، أنا سعيد به، يمكنه أن يقدم موسمًا رائعًا".

وتابع: "كنا نشعر بعدم الارتياح في الدقائق الأولى، ضغطوا علينا فرديًا، لكن عندما دخل جولر، عثرنا على فرص جيدة".

وأتم تشابي ألونسو تصريحاته: "جولر يعرف كيفية استغلال مهاراته في مركز خط الوسط الهجومي، إنه يتميز بمهارة التمريرة الحاسمة، وقد تألق اليوم بشكل لافت".