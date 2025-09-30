المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

- -
23:00
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

26 21
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أوروبا
جالاتا سراي

جالاتا سراي

1 0
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
نادي كايرات

نادي كايرات

0 5
19:45
ريال مدريد

ريال مدريد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الشارقة

الشارقة

26 29
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

3 0
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا
نادي بافوس

نادي بافوس

1 4
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

0 1
21:15
شباب الأهلي

شباب الأهلي

ألونسو: حققنا الهدف المطلوب أمام كايرات.. ومبابي حاسم في كل مباراة

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:40 م 30/09/2025
تشابي ألونسو

تشابي ألونسو

أكد تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد الإسباني، أن فريقه حقق الهدف المطلوب بعد الفوز على كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا.

واكتسح ريال مدريد نظيره كايرات ألماتي، مساء الثلاثاء، بخماسية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

تصريحات ألونسو

وقال ألونسو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "جئنا إلى هنا بهدف واضح وهو الفوز بالمباراة، إنها بطولة مختلفة وأردنا أن نبدأ بداية جيدة، الخطوة التالية مهمة حيث ستكون ضد يوفنتوس، لقد أنجزنا العمل وحققنا الهدف المطلوب، لقد لعبنا بجدية وسنستعد لمواجهة فياريال وكلنا عازمون على ذلك".

وأضاف: "مبابي حاسم في كل مباراة، إنه حاسم أمام المرمى وعلينا التعاون معه لمنحه الفرص، كان هدفه الأول في الديربي مذهلاً، نحتاج إلى أن يزدهر أداؤه، أنا سعيد به، يمكنه أن يقدم موسمًا رائعًا".

وتابع: "كنا نشعر بعدم الارتياح في الدقائق الأولى، ضغطوا علينا فرديًا، لكن عندما دخل جولر، عثرنا على فرص جيدة".

وأتم تشابي ألونسو تصريحاته: "جولر يعرف كيفية استغلال مهاراته في مركز خط الوسط الهجومي، إنه يتميز بمهارة التمريرة الحاسمة، وقد تألق اليوم بشكل لافت".

ريال مدريد
ريال مدريد
أخبار إحصائيات
ريال مدريد دوري أبطال أوروبا تشابي ألونسو كايرات ألماتي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

التعليقات

