كشف كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، مدى التفاهم مع زميله في الفريق أردا جولر، وذلك بعد الفوز على فريق كايرات ألماتي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتصر ريال مدريد بنتيجة 5-0 ضد كايرات ألماتي، ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-26.

وقال مبابي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي: "لا يمكننا أن ننسى ما حدث في نهاية الأسبوع (الخسارة من أتلتيكو)، يجب ألا ننسى أبدًا، هذه مسابقة أخرى، ولكن علينا أن نستمر في التفكير فيما حدث ونستمر في العمل على التحسن كل يوم حتى لا نمر بليلة أخرى كهذه".

وأضاف: "وظيفتي هي مساعدة الفريق، هذا كل ما أفكر فيه. أفعل ما بوسعي لمساعدة الفريق على الفوز، إذا سجلت أهدافًا، فهذا رائع، ولكن إذا ساعدت الفريق بطرق أخرى، فهذا جيد أيضًا. الشيء المهم هو أن يفوز الفريق بالمباريات والألقاب".

أما عن علاقته بأردا جولر.. قال: "هناك علاقة جيدة. إنه شاب يتمتع بجودة عالية وموهبة هائلة. نحاول مساعدته على تقديم أفضل ما لديه للفريق. إنه يلعب بشكل جيد للغاية في الوقت الحالي ونحن سعداء جدًا بوجوده في فريقنا".

وبالنسبة للفرص الضائعة في لقاء الليلة.. قال: "إذا سنحت لي خمس فرص، أريد التسجيل منها جميعاً. لهذا السبب ضمّني ريال مدريد لطالما رغبتُ في المزيد. اليوم سجلتُ ثلاثة أهداف، وهذا رائع، لكنني أعتقد أنه كان بإمكاني تسجيل المزيد. سأعمل على تحسين أدائي وأحاول أن أكون أكثر فعالية أمام المرمى".

وأنهى مبابي: "تمريرة كورتوا الحاسمة؟ "لا أعرف إن كان قد تعمد ذلك، لكنها كانت تمريرة رائعة. 80% من الهدف كان بفضله".