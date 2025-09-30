المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

- -
15:00
بيراميدز

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا
موناكو

موناكو

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
سان جيلواز

سان جيلواز

- -
19:45
نيوكاسل

نيوكاسل

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

- -
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

دوري أبطال أوروبا
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

مبابي: وظيفتي دائمًا مساعدة ريال مدريد.. ويجب ألا ننسى ما حدث من أتلتيكو

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:13 م 30/09/2025
مبابي

كيليان مبابي - لاعب ريال مدريد

كشف كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، مدى التفاهم مع زميله في الفريق أردا جولر، وذلك بعد الفوز على فريق كايرات ألماتي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتصر ريال مدريد بنتيجة 5-0 ضد كايرات ألماتي، ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-26.

وقال مبابي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي: "لا يمكننا أن ننسى ما حدث في نهاية الأسبوع (الخسارة من أتلتيكو)، يجب ألا ننسى أبدًا، هذه مسابقة أخرى، ولكن علينا أن نستمر في التفكير فيما حدث ونستمر في العمل على التحسن كل يوم حتى لا نمر بليلة أخرى كهذه".

وأضاف: "وظيفتي هي مساعدة الفريق، هذا كل ما أفكر فيه. أفعل ما بوسعي لمساعدة الفريق على الفوز، إذا سجلت أهدافًا، فهذا رائع، ولكن إذا ساعدت الفريق بطرق أخرى، فهذا جيد أيضًا. الشيء المهم هو أن يفوز الفريق بالمباريات والألقاب".

أما عن علاقته بأردا جولر.. قال: "هناك علاقة جيدة. إنه شاب يتمتع بجودة عالية وموهبة هائلة. نحاول مساعدته على تقديم أفضل ما لديه للفريق. إنه يلعب بشكل جيد للغاية في الوقت الحالي ونحن سعداء جدًا بوجوده في فريقنا".

وبالنسبة للفرص الضائعة في لقاء الليلة.. قال: "إذا سنحت لي خمس فرص، أريد التسجيل منها جميعاً. لهذا السبب ضمّني ريال مدريد لطالما رغبتُ في المزيد. اليوم سجلتُ ثلاثة أهداف، وهذا رائع، لكنني أعتقد أنه كان بإمكاني تسجيل المزيد. سأعمل على تحسين أدائي وأحاول أن أكون أكثر فعالية أمام المرمى".

وأنهى مبابي: "تمريرة كورتوا الحاسمة؟ "لا أعرف إن كان قد تعمد ذلك، لكنها كانت تمريرة رائعة. 80% من الهدف كان بفضله".

ريال مدريد
ريال مدريد
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أوروبا ريال مدريد كيليان مبابي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

التعليقات

مباشر
مصر - شباب

مصر - شباب

1 2
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

59

هدف ضائع لمنتخب مصر بعد توغل من بوستنجي وتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن يتصدى لها حارس نيوزيلندا

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
