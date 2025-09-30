أصبح المهاجم فيكتور أوسيمين، أكثر لاعب نيجيري يسجل أهدافًا في تاريخ منافسات دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الثلاثاء، بعدما هز شباك ليفربول.

ويستقبل جالاتا سراي على أرضه، ليفربول، في مباراة جارية ضمن الجولة الثانية من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

هدف أوسيمين

نجح أوسيمين في زيارة شباك ليفربول بعد 16 دقيقة.

وسجل أوسيمين هدف جالاتا سراي الافتتاحي في شباك ليفربول من ركلة جزاء، نفذها المهاجم النيجيري في منتصف المرمى، بينما ارتمى أليسون في الجانب الأيسر.

هداف نيجيريا التاريخي في دوري أبطال أوروبا

بات في رصيد أوسيمين في دوري أبطال أوروبا 10 أهداف سجلها بقميص كل من ليل ونابولي وجالاتا سراي على الترتيب.

وأحرز أوسيمين أهدافه في دوري أبطال أوروبا بواقع 7 أهداف بقميص نابولي، و2 مع ليل، وهدف وحيد رفقة جالاتا سراي.

واستطاع أوسيمين أن يسجل 10 أهداف في أبطال أوروبا خلال 18 مباراة فقط.

ويتصدر أوسيمين ترتيب الهدافين النيجيريين في دوري أبطال أوروبا، متخطيًا أوبافيمي مارتينيز الذي سجل 9 أهداف بقميص إنتر.