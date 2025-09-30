المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
جوارديولا: رودري جاهز لمباراة موناكو.. وآمل أن نحقق الفوز

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:16 م 30/09/2025
جوارديولا

بيب جوارديولا

تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مباراة فريقه المرتقبة أمام موناكو الفرنسي، والتي ستقام ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق موناكو نظيره مانشستر سيتي، في إطار منافسات الجولة الثانية من مواجهات دوري أبطال أوروبا، ويقام اللقاء على أرضية ملعب لويس الثاني بفرنسا.

وأكد جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي جاهزية رودري متوسط ميدان الفريق، موضحًا أن النادي واللاعب سيواصلان إدارة مشاركاته بعناية، سواء من حيث عدد الدقائق أو البرنامج التدريبي.

ويأتي الإجراء المتبع مع رودري، في ظل تعافيه من إصابة الرباط الصليبي الطويلة التي تعرض لها الموسم الماضي، والتي أبعدته عن الملاعب أكثر من ثمانية أشهر قبل أن يعود الإسباني في نهاية الموسم الماضي.

تصريحات جوارديولا

استهل جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تصريحاته قائلًا: "رودري بات جاهزًا، إنه يشعر بتحسن كبير مقارنة بما قبل مباراة بيرنلي، نحن نتابع حالته يومًا بيوم لمعرفة كيف يشعر، وقبل مواجهة بيرنلي لم يكن على ما يرام، لكن اليوم هو أفضل كثيرًا".

وأضاف مدرب مانشستر سيتي: "الوضع مختلف عن إصابته في كأس العالم للأندية، الآن هو غير مصاب، لكن الأسبوع السابق كان مرهقًا للغاية بمباريات أمام مانشستر يونايتد ونابولي وخاصة أرسنال، برأيي، في الوقت الحالي، هو غير قادر على خوض 3 مباريات في الأسبوع بأعلى مستوى من القوة والحدة".

وأكمل جوارديولا: "هذه الإصابة تحتاج على الأقل عامًا للتعافي الكامل، لقد تحلى بالصبر، وهو من سيحدد جاهزيته بنفسه".

وزاد مدرب مانشستر سيتي: "نيكو قدم مباراة مذهلة مؤخرًا ويتطور يومًا بعد يوم، وكوفاسيتش أيضًا في حالة جيدة، وسنرى ما سيحدث".

وانتقل جوارديولا، للحديث عن موناكو، قائلًا: "ماذا يمكنني أن أقول؟ لطالما كان لدي إعجاب بلاعبي موناكو منذ فترة طويلة، أتذكر نهائي السوبر الأوروبي مع برشلونة ضد موناكو".

وأتم مدرب مانشستر سيتي: "دائمًا موناكو لديه فريق قوي، يجيد اللعب بين الخطوط، ويتميز بالاندفاع والعدوانية، وآمل أن نقرأ المباراة جيدًا ونتمكن من تحقيق فوز مهم".

مباراة مانشستر سيتي القادمة
دوري أبطال أوروبا موناكو مانشستر سيتي بيب جوارديولا رودري

