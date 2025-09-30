المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بيرناردو: أبذل قصارى جهدي لمساندة الفريق.. وشارة القيادة شرف كبير ومسؤولية

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:33 م 30/09/2025
بيرناردو سيلفا

بيرناردو سيلفا - صورة أرشيفية

تحدث البرتغالي بيرناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مباراة فريقه المرتقبة أمام موناكو الفرنسي، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى شارة القيادة التي يحملها على ذراعه.

ويستضيف فريق موناكو نظيره مانشستر سيتي، في إطار منافسات الجولة الثانية من مواجهات دوري أبطال أوروبا، ويقام اللقاء على أرضية ملعب لويس الثاني بفرنسا.

تصريحات بيرناردو سيلفا

استهل بيرناردو سيلفا متوسط ميدان مانشستر سيتي، حديثه قائلًا: "السيتي كان ناجحًا للغاية في السنوات الثماني الماضية لأن الجميع كانوا يتحملون المسؤولية".

وأضاف: "من الواضح أنك كقائد تحتاج إلى المساعدة في خلق هذا النوع من الأجواء، لكن ما رأيناه في الماضي كان مجموعة من الشخصيات العظيمة، ويجب أن نعيد هذا الأمر من جديد".

وأكمل: "كقادة جماعيين يجب أن نصل في الوقت المحدد، نعتني بأنفسنا، وفيما يتعلق بالمسؤولية، الأمر يتطلب أكثر من 2 أو 3 أو 4 لاعبين بل 15 لاعبًا يتصرفون كقادة".

وزاد لاعب مانشستر سيتي: "لدي خبرة 8 سنوات في معرفة ما يريده جوارديولا من فريقه، وأحاول أن أنقل ذلك للفريق وأن أكون قدوة، إنه لشرف كبير، وأنا أبذل قصارى جهدي لإعادة الفريق إلى المستوى الذي يستحق أن يكون فيه".

وزاد بيرناردو: "كومباني قال ذات مرة إن القميص رقم 20 هو "50% مهرج، 50% قائد، وسيصبح قائدًا عندما يصبح "25% مهرجًا و75% قائدًا، في الواقع أرسل لي كومباني هذه المقولة عندما عيّنني بيب قائدًا، وقال، كنت أعلم أنني على حق طوال الوقت".

وواصل لاعب مانشستر سيتي: "إنه شعور رائع، إنه شرف كبير ومسؤولية كبيرة في الوقت ذاته".

وتلقى بيرناردو سؤالًا عن المدة التي يعتقد أنها ستستغرقها عودة السيتي إلى أفضل مستوياته، ليجيب: "من الصعب القول وأود أن أقدم لكم إجابة، لكن الحقيقة هي أن الكثير من الأمور تغيرت في الأشهر الستة الماضية".

وأتم حديثه: "نحتاج إلى وقت للتكيف والتعلم، ما نريده هو التحسن يومًا بعد يوم والعودة إلى المستوى الذي يجب أن نكون عليه، آمل أن نتمكن من ذلك هذا الموسم، وأؤمن حقًا أنه يمكن أن يكون هذا الموسم".

مباراة مانشستر سيتي القادمة
دوري أبطال أوروبا موناكو مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا

