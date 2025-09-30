المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
خارج أرضه.. بايرن يقسو على بافوس القبرصي في دوري أبطال أوروبا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:59 م 30/09/2025
بايرن

من مباراة بافوس القبرصي وبايرن ميونخ

نجح نادي بايرن ميونخ في اكتساح بافوس القبرصي، بنتيجة (5-1) في مباراة جمعت بينهما على ملعب الأخير ضمن الجولة الثانية من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وحافظ بايرن ميونخ على العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما انتصر (3-1) في الجولة الافتتاحية على تشيلسي.

بايرن يقسو على بافوس القبرصي

لم يجد بايرن ميونخ أي صعوبة في التقدم على بافوس، ليسجل المهاجم الإنجليزي هاري كين هدفًا في الدقيقة 15.

وأضاف بايرن ميونخ 3 أهداف متتالية عن طريق رافاييل جيريرو ونيكولاس جاكسون وهاري كين في الدقائق 20 و31 و34 على الترتيب.

وسجل ميسلاف أورسيتش هدفًا شرفيًا لبافوس القبرصي في الدقيقة 45.

وأنهى الفرنسي مايكل أوليز حفل أهداف بايرن ميونخ في الدقيقة 68.

ويستقبل بايرن ميونخ في مباراته المقبلة على أرضه في ملعب أليانز أرينا، كلوب بروج، بينما يخرج بافوس لمواجهة كايرات في كازاخستان.

 

بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ بافوس القبرصي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

