نجح نادي بايرن ميونخ في اكتساح بافوس القبرصي، بنتيجة (5-1) في مباراة جمعت بينهما على ملعب الأخير ضمن الجولة الثانية من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وحافظ بايرن ميونخ على العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما انتصر (3-1) في الجولة الافتتاحية على تشيلسي.

بايرن يقسو على بافوس القبرصي

لم يجد بايرن ميونخ أي صعوبة في التقدم على بافوس، ليسجل المهاجم الإنجليزي هاري كين هدفًا في الدقيقة 15.

وأضاف بايرن ميونخ 3 أهداف متتالية عن طريق رافاييل جيريرو ونيكولاس جاكسون وهاري كين في الدقائق 20 و31 و34 على الترتيب.

وسجل ميسلاف أورسيتش هدفًا شرفيًا لبافوس القبرصي في الدقيقة 45.

وأنهى الفرنسي مايكل أوليز حفل أهداف بايرن ميونخ في الدقيقة 68.

ويستقبل بايرن ميونخ في مباراته المقبلة على أرضه في ملعب أليانز أرينا، كلوب بروج، بينما يخرج بافوس لمواجهة كايرات في كازاخستان.