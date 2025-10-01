المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

- -
15:00
بيراميدز

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا
موناكو

موناكو

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
سان جيلواز

سان جيلواز

- -
19:45
نيوكاسل

نيوكاسل

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

- -
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

دوري أبطال أوروبا
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

صلاح شارك كبديل.. جالاتا سراي يهزم ليفربول بهدف أوسيمين في أبطال أوروبا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

12:00 ص 01/10/2025
جالاتا

أوسيمين يحسم المباراة لجالاتا سراي

حقق جالاتا سراي التركي فوزًا مستحقًا على ليفربول الإنجليزي بهدف دون رد، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، على ملعب "أتاتورك" في إسطنبول.

أوسيمين يسجل هدف الفوز لجالاتا سراي

وسجل النيجيري أوسيمين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16 من ركلة جزاء نفذها ببراعة، وسكنت الكرة منتصف المرمى بعد ارتطام الحارس أليسون إلى الجانب الأيسر.

وبهذا الهدف، رفع أوسيمين رصيده في دوري أبطال أوروبا إلى 10 أهداف بقميص كل من ليل ونابولي وجالاتا سراي.

وشهد اللقاء تواجد النجم المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك كبديل في الدقيقة 62.

وكان ليفربول قد بدأ مشواره في البطولة بفوز مثير على أتلتيكو مدريد الإسباني (3-2).

بينما دخل جالاتا سراي اللقاء بحثًا عن تعويض الخسارة الثقيلة أمام آينتراخت فرانكفورت بخماسية مقابل هدف في الجولة الأولى.

ذكريات 2006 تعود.. بوروك سجل ضد ليفربول

وتعود آخر مواجهة رسمية بين الفريقين إلى ديسمبر 2006، حين فاز جالاتا سراي على ليفربول بنتيجة 3-2 في إسطنبول.

وسجل المدرب الحالي للفريق التركي أوكان بوروك أحد أهداف الفريق آنذاك، رغم هدفي روبي فاولر لصالح "الريدز".

للاطلاع على باقي نتائج دوري أبطال أوروبا اضغط هنا

ليفربول دوري أبطال أوروبا محمد صلاح جالاتا سراي ليفربول ضد جالاتا سراي

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

مباشر
مصر - شباب

مصر - شباب

1 2
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

59

هدف ضائع لمنتخب مصر بعد توغل من بوستنجي وتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن يتصدى لها حارس نيوزيلندا

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
