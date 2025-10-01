حقق جالاتا سراي التركي فوزًا مستحقًا على ليفربول الإنجليزي بهدف دون رد، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، على ملعب "أتاتورك" في إسطنبول.

أوسيمين يسجل هدف الفوز لجالاتا سراي

وسجل النيجيري أوسيمين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16 من ركلة جزاء نفذها ببراعة، وسكنت الكرة منتصف المرمى بعد ارتطام الحارس أليسون إلى الجانب الأيسر.

وبهذا الهدف، رفع أوسيمين رصيده في دوري أبطال أوروبا إلى 10 أهداف بقميص كل من ليل ونابولي وجالاتا سراي.

وشهد اللقاء تواجد النجم المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك كبديل في الدقيقة 62.

وكان ليفربول قد بدأ مشواره في البطولة بفوز مثير على أتلتيكو مدريد الإسباني (3-2).

بينما دخل جالاتا سراي اللقاء بحثًا عن تعويض الخسارة الثقيلة أمام آينتراخت فرانكفورت بخماسية مقابل هدف في الجولة الأولى.

ذكريات 2006 تعود.. بوروك سجل ضد ليفربول

وتعود آخر مواجهة رسمية بين الفريقين إلى ديسمبر 2006، حين فاز جالاتا سراي على ليفربول بنتيجة 3-2 في إسطنبول.

وسجل المدرب الحالي للفريق التركي أوكان بوروك أحد أهداف الفريق آنذاك، رغم هدفي روبي فاولر لصالح "الريدز".

للاطلاع على باقي نتائج دوري أبطال أوروبا اضغط هنا