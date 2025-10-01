انتهت مباريات دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت مساء الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من مواجهات المسابقة.

وشهدت مواجهتي إنتر ميلان الإيطالي أمام سلافيا براج التشيكي، وبودو جليمت النرويجي أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي، إثارة استمرت حتى الدقائق الأخيرة، خاصة من اللقاء الأخير.

مباراة إنتر أمام سلافيا براج

اكتسح فريق إنتر نظيره سلافيا براج بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز التسجيل لإنتر في الدقيقة 30 من عمر المباراة، قبل أن يحرز دينزل دومفريس الهدف الثاني بعد مرور 4 دقائق فقط.

وعاد لاوتارو مارتينيز للتسجيل في الدقيقة 65 من زمن المباراة، ليحرز الهدف الثاني له والثالث لفريقه أمام سلافيا براج.

ورفع إنتر رصيده إلى 6 نقاط ليستقر في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الرئيسي من دوري أبطال أوروبا، وظل سلافيا براج في المرتبة رقم 26 برصيد نقطة واحدة.

مباراة بودو جليمت أمام توتنهام هوتسبير

فرض التعادل الإيجابي نفسه على المباراة التي جمعت بين بودو جليمت وتوتنهام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

افتتح ينس بيتر هاوجي، لاعب بودو جليمت، التسجيل لصالح فريقه بالدقيقة 53 من زمن المباراة، قبل أن يعاود هز الشباك بعد 13 دقيقة، ليصعب المهمة أمام توتنهام.

ظل توتنهام في محاولاته من أجل تقليص الفارق، حتى نجح في ذلك بالدقيقة 68 عن طريق ميكي فان دي فان، واستمر النادي الإنجليزي في رحلة البحث عن تعديل النتيجة حتى نال ما أراد في الدقيقة 89 عن طريق جوندرسن الذي سجل بالخطأ في مرماه.