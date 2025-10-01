المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

- -
15:00
بيراميدز

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا
موناكو

موناكو

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
سان جيلواز

سان جيلواز

- -
19:45
نيوكاسل

نيوكاسل

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

- -
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

دوري أبطال أوروبا
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

دوري أبطال أوروبا.. إنتر يعبر سلافيا براج.. وتوتنهام يتعثل أمام بودو جليمت

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:08 ص 01/10/2025
لاوتار

لاوتارو مارتينيز

انتهت مباريات دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت مساء الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من مواجهات المسابقة.

وشهدت مواجهتي إنتر ميلان الإيطالي أمام سلافيا براج التشيكي، وبودو جليمت النرويجي أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي، إثارة استمرت حتى الدقائق الأخيرة، خاصة من اللقاء الأخير.

مباراة إنتر أمام سلافيا براج

اكتسح فريق إنتر نظيره سلافيا براج بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز التسجيل لإنتر في الدقيقة 30 من عمر المباراة، قبل أن يحرز دينزل دومفريس الهدف الثاني بعد مرور 4 دقائق فقط.

وعاد لاوتارو مارتينيز للتسجيل في الدقيقة 65 من زمن المباراة، ليحرز الهدف الثاني له والثالث لفريقه أمام سلافيا براج.

ورفع إنتر رصيده إلى 6 نقاط ليستقر في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الرئيسي من دوري أبطال أوروبا، وظل سلافيا براج في المرتبة رقم 26 برصيد نقطة واحدة.

مباراة بودو جليمت أمام توتنهام هوتسبير

فرض التعادل الإيجابي نفسه على المباراة التي جمعت بين بودو جليمت وتوتنهام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

افتتح ينس بيتر هاوجي، لاعب بودو جليمت، التسجيل لصالح فريقه بالدقيقة 53 من زمن المباراة، قبل أن يعاود هز الشباك بعد 13 دقيقة، ليصعب المهمة أمام توتنهام.

ظل توتنهام في محاولاته من أجل تقليص الفارق، حتى نجح في ذلك بالدقيقة 68 عن طريق ميكي فان دي فان، واستمر النادي الإنجليزي في رحلة البحث عن تعديل النتيجة حتى نال ما أراد في الدقيقة 89 عن طريق جوندرسن الذي سجل بالخطأ في مرماه.

 

دوري أبطال أوروبا توتنهام إنتر بودو جليمت سلافيا براج

