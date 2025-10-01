نجح نادي تشيلسي في تحقيق فوز صعب (1-0) على بنفيكا، مساء الثلاثاء، في مباراة جمعت بينهما على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن الجولة الثانية من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وظهر مورينيو في الدور الرئيسي أو ما يعادل دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2019-2020.

تشيلسي يهزم بنفيكا

لم تشهد قمة تشيلسي وبنفيكا على ملعب ستامفورد بريدج فرصًا خطيرة سواء من الفريق الإنجليزي أو من رفاق جوزيه مورينيو، حيث اكتفى صاحب الأرض بالفوز بهدف وحيد.

ويدين تشيلسي بالفضل في تفوقه إلى هدف ذاتي وقع عليه الكولومبي ريتشارد ريوس في الدقيقة 18، بعدما فشل لاعب الوسط في إبعاد الكرة من داخل منطقة الجزاء، ليسكنها بالخطأ في شباك بنفيكا.

وتلقى المهاجم البرازيلي جواو بيدرو من تشيلسي بطاقة حمراء في الدقيقة 90+6 بعد بطاقتين صفراويين.

عودة مورينيو

حظيت عودة جوزيه مورينيو إلى ملعب ستامفورد بريدج بترحيب خاص من جماهير تشيلسي التي ظلت تهتف باسمه كثيرًا، فيما رد المدرب البرتغالي الذي قاد الفريق في ولايتين، التحية لهم.

وتولى مورينيو تدريب تشيلسي في ولايتين، الأولى بين 2004 و2007، والثانية امتدت من 2013 حتى 2015.

وخسر مورينيو للمرة الثامنة في مسيرته أمام تشيلسي، وتفوق 5 مرات فقط، فيما تعادل الطرفان في مناسبتين.