المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

- -
02:00
السعودية - شباب

السعودية - شباب

الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
20:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

- -
22:00
فولهام

فولهام

الدوري الإسباني
أوساسونا

أوساسونا

- -
22:00
خيتافي

خيتافي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

النيران الصديقة أفسدت عودة مورينيو.. تشيلسي يهزم بنفيكا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:16 ص 01/10/2025
تشيلسي

من مباراة تشيلسي وبنفيكا

نجح نادي تشيلسي في تحقيق فوز صعب (1-0) على بنفيكا، مساء الثلاثاء، في مباراة جمعت بينهما على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن الجولة الثانية من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وظهر مورينيو في الدور الرئيسي أو ما يعادل دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2019-2020.

تشيلسي يهزم بنفيكا

لم تشهد قمة تشيلسي وبنفيكا على ملعب ستامفورد بريدج فرصًا خطيرة سواء من الفريق الإنجليزي أو من رفاق جوزيه مورينيو، حيث اكتفى صاحب الأرض بالفوز بهدف وحيد.

ويدين تشيلسي بالفضل في تفوقه إلى هدف ذاتي وقع عليه الكولومبي ريتشارد ريوس في الدقيقة 18، بعدما فشل لاعب الوسط في إبعاد الكرة من داخل منطقة الجزاء، ليسكنها بالخطأ في شباك بنفيكا.

وتلقى المهاجم البرازيلي جواو بيدرو من تشيلسي بطاقة حمراء في الدقيقة 90+6 بعد بطاقتين صفراويين.

عودة مورينيو

حظيت عودة جوزيه مورينيو إلى ملعب ستامفورد بريدج بترحيب خاص من جماهير تشيلسي التي ظلت تهتف باسمه كثيرًا، فيما رد المدرب البرتغالي الذي قاد الفريق في ولايتين، التحية لهم.

وتولى مورينيو تدريب تشيلسي في ولايتين، الأولى بين 2004 و2007، والثانية امتدت من 2013 حتى 2015.

وخسر مورينيو للمرة الثامنة في مسيرته أمام تشيلسي، وتفوق 5 مرات فقط، فيما تعادل الطرفان في مناسبتين.

تشيلسي
تشيلسي
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أوروبا تشيلسي بنفيكا جوزيه مورينيو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg