المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

0 0
15:00
بيراميدز

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا
موناكو

موناكو

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
سان جيلواز

سان جيلواز

- -
19:45
نيوكاسل

نيوكاسل

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

0 2
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

دوري أبطال أوروبا
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أوسيمين: فخور باللعب لجالاتا سراي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

02:15 م 01/10/2025
فيكتور أوسيمين

أوسيمين

أعرب المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين عن سعادته بفوز فريقه غالطة سراي، مؤكدًا أن الانتصار جاء أمام خصم صعب وفي ظروف لم تكن سهلة.

وقال أوسيمين عقب المباراة: "أريد أن أهنئ الفريق، لقد كان خصمًا قويًا، والظروف لم تكن في صالحنا، لكننا تمكنا من التماسك وتحقيق الفوز".

وأضاف: "كنت بعيدًا عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع، لكن بالنسبة لي غالطة سراي هو أفضل فريق في العالم، وأنا فخور بكوني لاعبًا في هذا النادي".

واستطاع أوسيمين أن يسجل 10 أهداف في أبطال أوروبا خلال 18 مباراة فقط.

ويتصدر أوسيمين ترتيب الهدافين النيجيريين في دوري أبطال أوروبا، متخطيًا أوبافيمي مارتينيز الذي سجل 9 أهداف بقميص إنتر.

تركيا نابولي أوسيمين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

0 0
بيراميدز

بيراميدز

35

عرضية لصالح بيراميدز أرضية لكن دفاع الجيش الرواندي تصدى لها ثم وصلت سهلة في يد الحارس

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg