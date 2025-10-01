أوسيمين: فخور باللعب لجالاتا سراي

أعرب المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين عن سعادته بفوز فريقه غالطة سراي، مؤكدًا أن الانتصار جاء أمام خصم صعب وفي ظروف لم تكن سهلة.

وقال أوسيمين عقب المباراة: "أريد أن أهنئ الفريق، لقد كان خصمًا قويًا، والظروف لم تكن في صالحنا، لكننا تمكنا من التماسك وتحقيق الفوز".

وأضاف: "كنت بعيدًا عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع، لكن بالنسبة لي غالطة سراي هو أفضل فريق في العالم، وأنا فخور بكوني لاعبًا في هذا النادي".

واستطاع أوسيمين أن يسجل 10 أهداف في أبطال أوروبا خلال 18 مباراة فقط.

ويتصدر أوسيمين ترتيب الهدافين النيجيريين في دوري أبطال أوروبا، متخطيًا أوبافيمي مارتينيز الذي سجل 9 أهداف بقميص إنتر.