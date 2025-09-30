المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ليس بسبب استبداله... الكشف عن سر غضب فينيسيوس أمام كايرات ألماتي (صورة)

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:52 م 01/10/2025
فينيسيوس وماستانتونو

فينيسيوس وماستانتونو

تم استبدال فينيسيوس مرة أخرى من قبل تشابي ألونسو خلال مباراة كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا، وغادر البرازيلي الملعب غاضبًا كعادته.

ولكن هذه المرة، لم يكن استياؤه بسبب التبديل الذي أجراه المدرب القادم من تولوسا، بل بسبب لقطة قام بها فرانكو ماستانتونو زميله في الفريق.

أبدى الجناح البرازيلي استياءه مما حدث في الملعب، وعبّر عن ذلك بوضوح لتشابي ألونسو عند لقائه به على الخط الجانبي.

وأشار فينيسيوس إلى أرضية الملعب في محاولة لشرح سبب غضبه، وقد تصاعد غضبه خلال عدة لقطات في المباراة، لينفجر قبل استبداله مباشرة إثر تسديدة من الشاب الأرجنتيني.

في أول لمسة له مع بداية الشوط الثاني، قرر أردا جولر البحث عن مبابي في المساحة، متجاهلًا فينيسيوس الذي كان في موقع أوضح وعلى الطرف، لكن اللاعب التركي فضّل التمرير إلى كيليان الذي تصدى له حارس كايرات ألماتي في النهاية.

وبمجرد نزوله إلى أرض الملعب، اشتكى البرازيلي من جولر بإشارات واضحة بيديه، ومن هنا بدأ فتيل غضب فينيسيوس يشتعل.

في وقت لاحق من المباراة وقبل لحظة استبداله مباشرة، جاءت تسديدة على المرمى من ماستانتونو لتفجّر غضب البرازيلي الذي لم يتمكن من كبح انفعاله عند وصوله إلى دكة البدلاء.

وجرت اللقطة كالتالي: مرّر مبابي كرة بينية إلى ماستانتونو على جانب منطقة فريق كازاخستان، ليقرر الأرجنتيني التسديد بقدمه اليمنى بدلًا من تمرير كرة واضحة إلى الجناح البرازيلي الذي كان ينفرد وحيدًا في وسط منطقة الست ياردات، وبدا على فينيسيوس الانزعاج الشديد، حيث وجّه انتقادات لزميله بسبب الموقف.

Image

ريال مدريد
ريال مدريد
أخبار إحصائيات
ريال مدريد دوري أبطال أوروبا تشابي ألونسو فينيسيوس جونيور ماستانتونو كايرات ألماتي

