تم استبدال فينيسيوس مرة أخرى من قبل تشابي ألونسو خلال مباراة كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا، وغادر البرازيلي الملعب غاضبًا كعادته.

ولكن هذه المرة، لم يكن استياؤه بسبب التبديل الذي أجراه المدرب القادم من تولوسا، بل بسبب لقطة قام بها فرانكو ماستانتونو زميله في الفريق.

أبدى الجناح البرازيلي استياءه مما حدث في الملعب، وعبّر عن ذلك بوضوح لتشابي ألونسو عند لقائه به على الخط الجانبي.

وأشار فينيسيوس إلى أرضية الملعب في محاولة لشرح سبب غضبه، وقد تصاعد غضبه خلال عدة لقطات في المباراة، لينفجر قبل استبداله مباشرة إثر تسديدة من الشاب الأرجنتيني.

في أول لمسة له مع بداية الشوط الثاني، قرر أردا جولر البحث عن مبابي في المساحة، متجاهلًا فينيسيوس الذي كان في موقع أوضح وعلى الطرف، لكن اللاعب التركي فضّل التمرير إلى كيليان الذي تصدى له حارس كايرات ألماتي في النهاية.

وبمجرد نزوله إلى أرض الملعب، اشتكى البرازيلي من جولر بإشارات واضحة بيديه، ومن هنا بدأ فتيل غضب فينيسيوس يشتعل.

في وقت لاحق من المباراة وقبل لحظة استبداله مباشرة، جاءت تسديدة على المرمى من ماستانتونو لتفجّر غضب البرازيلي الذي لم يتمكن من كبح انفعاله عند وصوله إلى دكة البدلاء.

وجرت اللقطة كالتالي: مرّر مبابي كرة بينية إلى ماستانتونو على جانب منطقة فريق كازاخستان، ليقرر الأرجنتيني التسديد بقدمه اليمنى بدلًا من تمرير كرة واضحة إلى الجناح البرازيلي الذي كان ينفرد وحيدًا في وسط منطقة الست ياردات، وبدا على فينيسيوس الانزعاج الشديد، حيث وجّه انتقادات لزميله بسبب الموقف.