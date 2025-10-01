المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا
بيدرو نيتو: تشيلسي تعلم الدرس من خسارته أمام بايرن

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

05:14 م 01/10/2025
تشيلسي

تشيلسي

أكد البرتغالي بيدرو نيتو، لاعب تشيلسي الإنجليزي، أن فريقه استفاد كثيرًا من خسارته الأولى أمام بايرن ميونخ في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال أوروبا، ليعود سريعًا ويحقق الفوز على بنفيكا في الجولة الثانية.

وجاء انتصار تشيلسي بهدف وحيد سجله ريتشارد ريوس لاعب وسط بنفيكا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 18، بعد كرة مشتركة بين نيتو وزميله الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو. اللقاء لم يشهد فرصًا محققة كثيرة، لكنه منح فريق المدرب جوزيه مورينيو ثلاث نقاط ثمينة أعادت الفريق إلى المسار الصحيح بعد ثلاث هزائم في آخر أربع مباريات بجميع البطولات.

وقال نيتو في تصريحات لموقع النادي الرسمي: "لقد تعلمنا من اللقاء الأول، ونحن سعداء للغاية. أعتقد أن الفريق لعب بشكل جيد جدًا، وكنا نعلم الصعوبات التي واجهتنا أمام بايرن، لذلك حاولنا العمل بجهد كبير للسيطرة على اللقاء، وأظهرنا صمودًا كبيرًا".

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية : "بنفيكا فريق صعب على ملعبه، وكنا نعلم أن علينا بذل جهد مضاعف أمامه. لعبنا بشكل جيد، وربما كان بإمكاننا التحكم أكثر في اللقاء بالمهارات التي نملكها، لكن الأهم أننا حصلنا على النقاط الثلاث".

تشيلسي الدوري الإنجليزي

التعليقات

