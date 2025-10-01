شهدت مدينة نابولي الإيطالية، مساء الأربعاء، أحداث شغب قبل ساعات من انطلاق مباراة نابولي وسبورتينج لشبونة في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2025-2026، حيث تدخلت قوات الشرطة للسيطرة على الموقف بعد مواجهات عنيفة بين الجماهير.

ماذا حدث بين جماهير نابولي وسبورتينج لشبونة؟

ووفقًا لصحيفة كورييري ديلو سبورت، اندلعت الاشتباكات في وسط مدينة نابولي عند فيا ميليسورغو، حيث هاجمت مجموعة من مشجعي نابولي، الذين كانوا يرتدون أقنعة وخوذات، جماهير الفريق البرتغالي.

تبادل الطرفان رمي الطاولات والكراسي، ما أسفر عن أضرار مادية لعدد من السيارات والمتاجر القريبة.

قوات الأمن تدخلت بسرعة لفض الاشتباك وإعادة النظام، حيث تم اعتقال ستة من مشجعي نابولي، فيما جرى اصطحاب مشجعي سبورتينغ لشبونة إلى ملعب مارادونا لتجنب أي احتكاكات جديدة قبل انطلاق المباراة.

وأكدت الصحيفة أن أحد مشجعي سبورتينغ تعرض لإصابة استدعت نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية، لكن حالته مستقرة ولا تُشكل خطورة على حياته.

تقام المباراة مساء اليوم على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، وسط إجراءات أمنية مشددة بعد الأحداث التي ألقت بظلالها على الأجواء قبل صافرة البداية.

