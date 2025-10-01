المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا
موناكو

موناكو

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أفريقيا
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

0 2
15:00
بيراميدز

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا
سان جيلواز

سان جيلواز

0 4
19:45
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
نابولي

نابولي

- -
22:00
سبورتينج لشبونة

سبورتينج لشبونة

دوري أبطال أوروبا
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الشرطة تتدخل.. اشتباكات دامية في نابولي قبل موقعة دوري الأبطال

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:36 م 01/10/2025
جماهير نابولي

معركة بين جماهير نابولي وسبورتينج لشبونة

شهدت مدينة نابولي الإيطالية، مساء الأربعاء، أحداث شغب قبل ساعات من انطلاق مباراة نابولي وسبورتينج لشبونة في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2025-2026، حيث تدخلت قوات الشرطة للسيطرة على الموقف بعد مواجهات عنيفة بين الجماهير.

ماذا حدث بين جماهير نابولي وسبورتينج لشبونة؟

ووفقًا لصحيفة كورييري ديلو سبورت، اندلعت الاشتباكات في وسط مدينة نابولي عند فيا ميليسورغو، حيث هاجمت مجموعة من مشجعي نابولي، الذين كانوا يرتدون أقنعة وخوذات، جماهير الفريق البرتغالي.

تبادل الطرفان رمي الطاولات والكراسي، ما أسفر عن أضرار مادية لعدد من السيارات والمتاجر القريبة.

قوات الأمن تدخلت بسرعة لفض الاشتباك وإعادة النظام، حيث تم اعتقال ستة من مشجعي نابولي، فيما جرى اصطحاب مشجعي سبورتينغ لشبونة إلى ملعب مارادونا لتجنب أي احتكاكات جديدة قبل انطلاق المباراة.

وأكدت الصحيفة أن أحد مشجعي سبورتينغ تعرض لإصابة استدعت نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية، لكن حالته مستقرة ولا تُشكل خطورة على حياته.

تقام المباراة مساء اليوم على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، وسط إجراءات أمنية مشددة بعد الأحداث التي ألقت بظلالها على الأجواء قبل صافرة البداية.

طالع نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026 من هنا

دوري أبطال أوروبا شغب الملاعب نابولي سبورتينج لشبونة الشرطة الإيطالية ملعب مارادونا

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

ما قبل المباراة
موناكو

موناكو

- -
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3

بدلاء مانشستر سيتي: جيمس ترافورد، ناثان آكي، ماركوس بيتينيلي، ماتيو كوفاسيتش، نيكو جونزاليس، سافينيو، ماتيوس نونيز، أوسكار بوب، ديفين موكاسا، وريكو لويس.

تفاصيل المباراة
ما قبل المباراة
برشلونة

برشلونة

- -
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

4

وعلى مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان، يجلس المهاجم البرتغالي جونسالو راموس إلى جانب الجناح الكوري الجنوبي لي كانج إن مع لاعب الوسط الفرنسي زائير إيمري ومواطنه المدافع لوكاس هيرنانديز.

تفاصيل المباراة
