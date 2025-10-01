المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أوديجارد يقود تشكيل أرسنال أمام أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:59 م 01/10/2025
أرسنال

أرسنال يواجه أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيل الرسمي لمواجهة أولمبياكوس اليوناني مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "الإمارات"، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل "المدفعجية" المركز الـ11 في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، بينما يأتي أولمبياكوس في المركز الـ25 برصيد نقطة واحدة.

عودة أوديجارد أساسياً

شهدت تشكيلة أرسنال عودة القائد مارتن أوديجارد منذ البداية، بعد مشاركته المميزة كبديل أمام نيوكاسل يونايتد، عقب تعافيه من إصابة في الكتف أبعدته عن ثلاث مباريات.

كما أجرى أرتيتا ستة تغييرات عن التشكيل الذي خاض لقاء نيوكاسل، حيث دفع بكل من بن وايت ومايلز لويس سكلي في مركزي الظهير، إلى جانب عودة ويليام ساليبا لقيادة خط الدفاع بجوار جابرييل.

وشهدت التشكيلة أيضاً مشاركة ميكيل ميرينو، وجابرييل مارتينيلي منذ البداية، مع بقاء ديكلان رايس، وبوكايو ساكا، وإيبيريتشي إيزي على دكة البدلاء.

التشكيل الأساسي لأرسنال:

المرمى: ديفيد ريا

الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – جابرييل – لويس سكلي

الوسط: زوبيمندي – ميرينو – أوديجارد

الهجوم: تروسارد – مارتينيلي – جيوكيريس

البدلاء:

أريزابالاجا، سيتفورد، موسكيرا، تيمبر، كالافيوري، نورجارد، نوانيري، رايس، ساكا، إيزي

أرسنال دوري أبطال أوروبا أولمبياكوس arsenal vs olympiacos أرسنال ضد أولمبياكوس تشكيل أرسنال

