كشف الجهاز الفني لنادي مانشستر سيتي، بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، عن تشكيل الفريق لمواجهة موناكو، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق موناكو نظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات الدور الرئيسي بدوري أبطال أوروبا، ويقام اللقاء على أرضية ملعب لويس الثاني.

ويرغب بيب جوارديولا في تحقيق الفوز الثاني له في دوري أبطال أوروبا، بعد أن تفوق على نابولي في الجولة الأولى من المسابقة.

تشكيل مانشستر سيتي أمام موناكو

شهدت قائمة مانشستر سيتي لمواجهة نابولي، غياب الدولي المصري عمر مرموش، الذي تخلف عن بعثة الفريق الإنجليزي في فرنسا بسبب الإصابة التي تعرض لها.

ويبدأ مانشستر سيتي مباراته أمام موناكو، بتشكيل جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: جون ستونز، روبن دياز، يوشكو جفارديول، نيكو أوريلي

خط الوسط: رودري، بيرناردو سيلفا، تيجاني رايندرز

خط الهجوم: فيل فودين، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند.

ويجلس على مقاعد البدلاء، كل من:جيمس ترافورد، ناثان آكي، ماركوس بيتينيلي، ماتيو كوفاسيتش، نيكو جونزاليس، سافينيو، ماتيوس نونيز، أوسكار بوب، ديفين موكاسا، وريكو لويس.