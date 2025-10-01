تشكيل برشلونة.. يامال أساسيا ضد باريس سان جيرمان

أعلن المدير الفني الألماني هانز فليك، مدرب نادي برشلونة، التشكيل الذي يبدأ به ضد باريس سان جيرمان، مساء اليوم الأربعاء، في مباراة تجمعهما على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في إسبانيا.

وتقام مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان ضمن الجولة الثانية من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

تشكيل برشلونة ضد باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إريك جارسيا، جيرارد مارتن

الوسط: فرانكي دي يونج، بيدري، داني أولمو

الهجوم: فيران توريس، لامين يامال، ماركوس راشفورد

ويجلس على مقاعد بدلاء برشلونة: أليخاندرو بالدي، رونالد أراوخو، روبرت ليفاندوفسكي، أندرياس كريستنسن، مارك كاسادو، مارك بيرنال، جوفري تورينتس، درو فيرنانديز، روني بردغجي، دييجو كوشين، إيدير ألير، أنطونيو فيرنانديز.

ويعود يامال إلى المشاركة أساسيًا في تشكيل برشلونة، إثر تعافيه من الإصابة، بعد أن شارك من مقاعد البدلاء في الجولة الماضية بالدوري الإسباني، ضد ريال سوسيداد.

ويفتقد برشلونة خدمات أكثر من لاعب مهم أمام باريس سان جيرمان، بسبب الإصابة، يتقدمهم الحارس خوان جارسيا إلى جانب لاعب الوسط جافي والجناح رافينيا.