دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا
موناكو

موناكو

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أفريقيا
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

0 2
15:00
بيراميدز

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا
سان جيلواز

سان جيلواز

0 4
19:45
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
نابولي

نابولي

- -
22:00
سبورتينج لشبونة

سبورتينج لشبونة

دوري أبطال أوروبا
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

تشكيل برشلونة.. يامال أساسيا ضد باريس سان جيرمان

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:07 م 01/10/2025
لامين يامال

يامال وليفاندوفسكي يحتفلان مع زملائهما في برشلونة

أعلن المدير الفني الألماني هانز فليك، مدرب نادي برشلونة، التشكيل الذي يبدأ به ضد باريس سان جيرمان، مساء اليوم الأربعاء، في مباراة تجمعهما على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في إسبانيا.

وتقام مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان ضمن الجولة الثانية من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

تشكيل برشلونة ضد باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إريك جارسيا، جيرارد مارتن

الوسط: فرانكي دي يونج، بيدري، داني أولمو

الهجوم: فيران توريس، لامين يامال، ماركوس راشفورد

ويجلس على مقاعد بدلاء برشلونة: أليخاندرو بالدي، رونالد أراوخو، روبرت ليفاندوفسكي، أندرياس كريستنسن، مارك كاسادو، مارك بيرنال، جوفري تورينتس، درو فيرنانديز، روني بردغجي، دييجو كوشين، إيدير ألير، أنطونيو فيرنانديز.

ويعود يامال إلى المشاركة أساسيًا في تشكيل برشلونة، إثر تعافيه من الإصابة، بعد أن شارك من مقاعد البدلاء في الجولة الماضية بالدوري الإسباني، ضد ريال سوسيداد.

ويفتقد برشلونة خدمات أكثر من لاعب مهم أمام باريس سان جيرمان، بسبب الإصابة، يتقدمهم الحارس خوان جارسيا إلى جانب لاعب الوسط جافي والجناح رافينيا.

مباراة برشلونة القادمة
دوري أبطال أوروبا برشلونة باريس سان جيرمان

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

