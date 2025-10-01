المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
توتر في برشلونة.. جماهير تهاجم حافلة باريس قبل قمة دوري الأبطال

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:21 م 01/10/2025
باريس سان جيرمان

حافلة باريس سان جيرمان تتعرض للهجوم

شهدت مدينة برشلونة أحداثًا مثيرة قبل القمة المرتقبة بين برشلونة وباريس سان جيرمان، ضمن الجولة الثانية من الدور الرئيسي لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، والمقرر انطلاقها في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب مونتجويك الأولمبي.

توتر قبل القمة.. جماهير برشلونة تهاجم حافلة باريس

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، تعرضت حافلة باريس سان جيرمان للرشق بالحجارة أثناء توجهها من فندق الإقامة إلى الملعب، حيث ألقى عدد من مشجعي برشلونة مقذوفات على الحافلة، ما أدى إلى حالة من التوتر قبل انطلاق المباراة.

ويأتي اللقاء وسط أجواء مشحونة بين الناديين، في ظل تاريخ طويل من المواجهات المثيرة والعداء المتصاعد بين الجماهير.

يامال يعود للتشكيل وغياب جارسيا وجافي ورافينيا

على صعيد فني، يستعيد برشلونة خدمات النجم الشاب لامين يامال، الذي يعود إلى التشكيل الأساسي بعد تعافيه من الإصابة ومشاركته كبديل في مواجهة ريال سوسيداد بالدوري الإسباني.

في المقابل، يفتقد الفريق الكتالوني لعدد من العناصر المهمة بسبب الإصابات، أبرزهم الحارس خوان جارسيا، ولاعب الوسط جافي، والجناح البرازيلي رافينيا.

للاطلاع على تشكيل برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان اضغط هنا

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان لامين يامال جافي رافينيا ملعب مونتجويك خوان جارسيا جماهير برشلونة

أحدث الموضوعات

