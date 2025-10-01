شهدت مدينة برشلونة أحداثًا مثيرة قبل القمة المرتقبة بين برشلونة وباريس سان جيرمان، ضمن الجولة الثانية من الدور الرئيسي لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، والمقرر انطلاقها في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب مونتجويك الأولمبي.

توتر قبل القمة.. جماهير برشلونة تهاجم حافلة باريس

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، تعرضت حافلة باريس سان جيرمان للرشق بالحجارة أثناء توجهها من فندق الإقامة إلى الملعب، حيث ألقى عدد من مشجعي برشلونة مقذوفات على الحافلة، ما أدى إلى حالة من التوتر قبل انطلاق المباراة.

ويأتي اللقاء وسط أجواء مشحونة بين الناديين، في ظل تاريخ طويل من المواجهات المثيرة والعداء المتصاعد بين الجماهير.

يامال يعود للتشكيل وغياب جارسيا وجافي ورافينيا

على صعيد فني، يستعيد برشلونة خدمات النجم الشاب لامين يامال، الذي يعود إلى التشكيل الأساسي بعد تعافيه من الإصابة ومشاركته كبديل في مواجهة ريال سوسيداد بالدوري الإسباني.

في المقابل، يفتقد الفريق الكتالوني لعدد من العناصر المهمة بسبب الإصابات، أبرزهم الحارس خوان جارسيا، ولاعب الوسط جافي، والجناح البرازيلي رافينيا.

للاطلاع على تشكيل برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان اضغط هنا