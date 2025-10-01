تحدث إلكاي جوندوجان لاعب جالاتا سراي التركي عن الفوز على ليفربول بدوري أبطال أوروبا، ووضع ليروي ساني.

وشارك جوندوجان في فوز جالاتا سراي على ليفربول بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال جوندوجان في حوار لشبكة "سكاي سبورت": "كانت أجواءً رائعة، قدمنا ​​أداءً جماعيًا رائعًا، هذا الأداء الجماعي الذي كنا بحاجة إليه للفوز على ليفربول، تهانينا لكل من قدم مباراة رائعة تلك الليلة، وبذل كل ما في وسعه من أجل الفريق، نحن سعداء جدًا بالنقاط الثلاث".

وأضاف: "مجرد اللعب ضد ليفربول هنا مع فريقي كان حافزًا كافيًا وشيئًا مميزًا للغاية بغض النظر عن مواجهاتنا السابقة أثناء تواجدي في مانشستر سيتي".

وعن وضع زميله ليروي ساني، خاصة وأنه لم يشارك ضد ليفربول واكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء، علق جوندوجان، قائلًا: "ليروي يدرك أنه لا يزال لديه الكثير من الإمكانات للتطور، وهو يعمل على ذلك، كما أنه يريد الوصول إلى إيقاع معين، لم يلعب ليروي ضد ليفربول، لكنه سيكون بالغ الأهمية لنا في المستقبل".

وأكمل: "لا أريد الدفاع عن ليروي، فهو أيضًا يعرف ما يجب عليه فعله بشكل أفضل، نتحدث كثيرًا؛ هو يعرف، ويفهم، ويعمل على ذلك، هذا واضح، في النهاية، هو لاعب يضحي بنفسه من أجل الفريق، غالبًا ما يغفل عن قدرته على الركض السريع والتحرك للخلف؛ وهذا أمر لا يُتوقع من لاعب بهذه المكانة، بالنسبة لي، الأهم هو أن نرى استعداده للتضحية أكثر من تسجيله الأهداف أو تمريراته الحاسمة".

