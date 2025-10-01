المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

1 1
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا
موناكو

موناكو

1 2
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

1 0
22:00
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أفريقيا
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

0 2
15:00
بيراميدز

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا
سان جيلواز

سان جيلواز

0 4
19:45
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
نابولي

نابولي

1 0
22:00
سبورتينج لشبونة

سبورتينج لشبونة

دوري أبطال أوروبا
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

2 0
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

جوندوجان: استحقينا الفوز على ليفربول.. ولا أريد الدفاع عن ساني

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:48 م 01/10/2025
جوندوجان وساني - جالاتا سراي

جوندوجان وساني - جالاتا سراي

تحدث إلكاي جوندوجان لاعب جالاتا سراي التركي عن الفوز على ليفربول بدوري أبطال أوروبا، ووضع ليروي ساني.

وشارك جوندوجان في فوز جالاتا سراي على ليفربول بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

طالع نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا من هنا

وقال جوندوجان في حوار لشبكة "سكاي سبورت": "كانت أجواءً رائعة، قدمنا ​​أداءً جماعيًا رائعًا، هذا الأداء الجماعي الذي كنا بحاجة إليه للفوز على ليفربول، تهانينا لكل من قدم مباراة رائعة تلك الليلة، وبذل كل ما في وسعه من أجل الفريق، نحن سعداء جدًا بالنقاط الثلاث".

وأضاف: "مجرد اللعب ضد ليفربول هنا مع فريقي كان حافزًا كافيًا وشيئًا مميزًا للغاية بغض النظر عن مواجهاتنا السابقة أثناء تواجدي في مانشستر سيتي".

وعن وضع زميله ليروي ساني، خاصة وأنه لم يشارك ضد ليفربول واكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء، علق جوندوجان، قائلًا: "ليروي يدرك أنه لا يزال لديه الكثير من الإمكانات للتطور، وهو يعمل على ذلك، كما أنه يريد الوصول إلى إيقاع معين، لم يلعب ليروي ضد ليفربول، لكنه سيكون بالغ الأهمية لنا في المستقبل".

وأكمل: "لا أريد الدفاع عن ليروي، فهو أيضًا يعرف ما يجب عليه فعله بشكل أفضل، نتحدث كثيرًا؛ هو يعرف، ويفهم، ويعمل على ذلك، هذا واضح، في النهاية، هو لاعب يضحي بنفسه من أجل الفريق، غالبًا ما يغفل عن قدرته على الركض السريع والتحرك للخلف؛ وهذا أمر لا يُتوقع من لاعب بهذه المكانة، بالنسبة لي، الأهم هو أن نرى استعداده للتضحية أكثر من تسجيله الأهداف أو تمريراته الحاسمة".

للتعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا

دوري أبطال أوروبا جوندوجان جالاتا سراي ليروي ساني

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

مباشر
موناكو

موناكو

1 2
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

54

فرصة هدف لموناكو بعد كرة عرضية ويقابلها بالوجون بلمسة من داخل منطقة الجزاء وتمر بجوار القائم بقليل

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
برشلونة

برشلونة

1 1
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

55

سيطرة واستحواذ من جانب فريق باريس سان جيرمان على مجريات اللقاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
