بعد 10 مشاركات مخيبة.. كاراباج يكتب التاريخ في دوري أبطال أوروبا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:27 م 01/10/2025
كاراباج

من مباراة كاراباج وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

كتب نادي كاراباج الأذربيجاني التاريخ في منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026 بعد 10 مشاركات سابقة مخيبة للآمال.

ويشارك كاراباج الأذربيجاني للمرة الـ11 في تاريخه في دوري أبطال أوروبا، بينما يظهر في الدور الرئيسي أو ما يعادل دور المجموعات للمرة الثانية فقط، بعد أولى كانت في موسم 2017-2018.

مفاجآت كاراباج

نجح كاراباج في تحقيق انتصارين متتاليين في الدور الرئيسي من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وحقق كاراباج الأذربيجاني أول فوز له خارج الأرض على ملعب بنفيكا (3-2) بعدما كان متأخرًا بهدفين نظيفيين، قبل أن ينتصر هذا المساء على كوبنهاجن الدنماركي بهدفين دون رد.

وتعود المشاركة الوحيدة السابقة في تاريخ كاراباج بدوري أبطال أوروبا إلى موسم 2017-2018، عندما وقع في مجموعة ضمت روما وتشيلسي وأتلتيكو مدريد.

وحصد كاراباج آنذاك نقطتين فقط من التعادل في مناسبتين، بينما خسر 4 مرات، دون أي فوز.

وبات كاراباج ضمن الفرق المرشحة لعبور الدور الرئيسي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إذ كانت الفرق التي حصدت 11 نقطة و12 نقطة ضمن مراكز التأهل في الموسم الماضي سواءً المباشر أو عبر الملحق الفاصل.

 

كاراباج اجدام
كاراباج اجدام
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أوروبا كاراباج

